شكرا لقرائتكم خبر عن حمَلة صكوك «الإمارات ريت» يعيّنون مستشاراً لمعارضة اقتراح الاستبدال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة من الدائنين عيّنوا المستشار المالي «روتشيلد»، وشركة المحاماة «كليفورد تشانس»، لمعارضة شروط اقتراح قدمته شركة «الإمارات ريت» المدرجة في دبي لاستبدال صكوك بقيمة 400 مليون دولار بأدوات مالية جديدة.

وعرضت «الإمارات ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية، الأسبوع الماضي، استبدال الصكوك غير المضمونة، بأخرى مضمونة لتعزيز ميزانيتها العمومية.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن مجموعة حملة الصكوك تضم صناديق محلية ودولية، وكذلك بنوكاً إقليمية، تمثل نحو 40% من حاملي الصكوك، اجتمعت، الأحد، لتعيين مستشارين، وتقديم ورقة اعتراض على عرض الشركة. (رويترز)