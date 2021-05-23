شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة سمير منصور في غزة.. 100 ألف كتاب تحت الركام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحالت غارة إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، مكتبة سمير منصور في قطاع غزة ركاماً بعدما كانت متنفساً لكثيرين من سكان قطاع غزة الذين كانوا يقصدونها بحثاً عن كتب متنوعة، سواء مدرسية أو دينية أو روايات عالمية مترجمة إلى العربية.

وقرابة الساعة الخامسة صباحاً، كان مالكها سمير منصور في بيته ويشاهد الأخبار عبر التلفزيون عندما علم بأن الجيش الإسرائيلي حذّر بأنه سيدمر المبنى. هرع الرجل الخمسيني إلى مكتبته، ولكنه توقف على بعد 200 متر ليشهد تدمير ما قضى حياته في بنائه.

وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «أربعون عاماً من حياتي دمّرت في أقل من ثانية».

ووقف الرجل يتأمل ما تبقى من المكتبة التي لم تعد سوى كراسيّ بلاستيكية محطمة، وأوراق متناثرة، بالإضافة إلى كتل أسمنتية. ويقول منصور، إن «هناك 100 ألف كتاب تحت الركام». ويذكر أن الكتب الأكثر مبيعاً لديه بالإضافة إلى نسخ من القرآن الكريم، هي كتب إرشادية لتعلم اللغات الأجنبية، وكتب الأطفال، وروايات عالمية مثل «الإخوة كارامازوف» للروائي الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي. ويوضح سمير، «لا تربطني أي علاقة مع أي جماعة مسلحة أو حزب سياسي. هذا هجوم على الثقافة. عشت انتفاضتين وثلاث حروب ضد قطاع غزة (..)، ولكن الأمر لم يحدث لي من قبل. لم تدمر مكتبتي في السابق».