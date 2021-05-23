شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة: كل أشقاء ليبيا وجوارها شركاء في التنمية والإعمار والبناء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة ،إن كل أشقاء ليبيا وجوارها شركاء في التنمية والأعمار والبناء ، فيما أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بليبيا، فتح باب الترشح ل24 بلدية الشهر المقبل، بنظامي القائمة والفردي، في حين طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية؛ عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسسية المنتخبة من قبل الشعب،وعدم المساس بها، أو التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال.

ودعا الدبيبة في كلمة له خلال افتتاحه، ونظيره التونسي هشام مشيشي، الأحد، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي التونسي بمعرض طرابلس الدولي، الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال في ليبيا وتونس إلى تكثيف التواصل، وعقد المنتديات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية والإعمار، ويفتح مجالات واسعة للتعاون في البلدين.

وشدد على أن الإعمار والاستقرار سيكون عنوان ليبيا في السنوات القادمة.

رسالة للعالم

وقال الدبيبة: إن مقر المعرض «كان بالأمس يقصف بالصواريخ من السماء واليوم أصبح مكاناً للاحتفال وستعود الحياة إلى شريان طرابلس».

وتابع: «طلبوا منا تأجيل هذا الحدث لأن المكان غير جاهز لكننا عزمنا على إقامته لنعطي رسالة للعالم أن ليبيا جاهزة لاستقبال الجميع».

وكان الدبيبة قد استقبل، ظهر أمس، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

إلى ذلك، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بليبيا، عن فتح باب الترشح ل24 بلدية الشهر المقبل، بنظامي القائمة والفردي.

وقالت اللجنة المركزية، في بيان، إن باب الترشح لانتخابات 24 بلدية سيكون متاحاً في 5 يونيو المقبل، مشيرة إلى أن الترشح للفئة العامة سيكون على نظام القائمة، فيما نظام الفرد سيكون لكل من المرأة وذوي الإعاقة.

والبلديات المزمع فتح باب الترشح لها الشهر المقبل؛ هي: البيضاء، تازربو، بئر الأشهب، توكرة، القبة، القيقب، جردس العبيد، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، الأبرق، امساعد، الجفرة، هراوة، جنزور، السائح، اسبيعة، الأصابعة، مرادة، صرمان، أم الرزم، الشقيقة، الأبيار.

ومن المقرر أن تفتح اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، غداً الاثنين، منظومة تسجيل الناخبين لبلدية بنغازي، تمهيداً لإجراء الانتخابات فيها، على غرار بلديات غربي ليبيا.

استفتاء عام على الدستور

في الأثناء، طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال مراحل العملية الدستورية عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسسية المنتخبة من قبل الشعب، وعدم المساس بها، أو التعدي عليها، بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الهيئة في بيان لها بأنها تعمل على تمكين الشعب الليبي من قول كلمته الفصل حول مشروع الدستور الليبي عبر استفتاء عام حر ونزيه وشفاف وعادل.

وأشارت الهيئة الى أنها ترفض ما انتهت له اللجنة القانونية، فيما يتعلق بالمسار الدستوري من تشكيل لجنة تتولى النظر فيما سمته «الاعتراضات» على مشروع الدستور بالتنسيق مع الهيئة التأسيسية.

عرض عسكري ضخم للجيش ببنغازي

على صعيد آخر، يستعد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، لإقامة عرض عسكري ضخم في بنغازي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المستشار الإعلامي السابق للقيادة العامة للجيش الليبي، محمود الفرجاني: إن الرسالة المهمة التي يرسلها الجيش الوطني أثناء استعراض قوته خلال العرض العسكري الضخم في القاعدة العسكرية في مطار بنينا الدولي، هو أنه استعاد كامل عافيته وقوته وقدرته التي اعتقد بعض الواهمين أنها انتهت أو ضعفت. (وكالات)