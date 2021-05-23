واشنطن تتهم الميليشيات الحوثية بعرقلة السلام في اليمن

عدن ”الخليج 365”:

شن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيموثي ليندركينج، هجوماً عنيفاً على المتمردين الحوثيين، مؤكداً أنهم «يتراجعون عن التزاماتهم»، وليس لديهم أي استعداد أو تفاعل إيجابي لإيجاد حل للأزمة في اليمن. وأعرب ليندركينج في الإيجاز الصحفي الهاتفي عن «أسفه للأوضاع الإنسانية السيئة في اليمن، نتيجة عدم وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الضرورية للمدنيين في البلاد»، مطالباً «بضرورة فتح جميع الموانئ والمطارات وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية والحيوية وقوافل المساعدات من أجل تسهيل وصولها للمدنيين والنازحين واللاجئين».

وبرر رفع العقوبات عن الحوثيين بأن «القرار كان لتخفيف الوضع الإنساني»، مؤكداً «سعي أمريكا لحل الوضع الإنساني الهش في اليمن خاصة ما يتعلق بالمشردين والنازحين واللاجئين»، وأوضح أنه «لا سلام من دون التزام الحوثيين». وأوضح أن «واشنطن تمارس ضغوطاً من خلال العقوبات من أجل وقف الحوثيين لهجوم مأرب، والتوصل لوقف لإطلاق النار»، مبيناً أن «الحوثيين يعولون في هجومهم على مأرب لبسط السيطرة على أماكن استراتيجية في اليمن، لاسيما وأن هناك حروباً في أماكن أخرى من البلاد، لكن هجوم الحوثيين على مأرب لا طائل منه». وشدد على أن «الهدنة هي السبيل الوحيد لحصول اليمنيين على المساعدات الإنسانية الضرورية، في حين أن الحوثيين يعرّضون أكثر من مليون شخص للخطر في مأرب».

وشدد كينج على أن «الإدارة الأمريكية ملتزمة بخطة السلام الأممية، وبوقف إطلاق النار واستئناف المباحثات السياسية ومواصلة دعم توصيل المساعدات الإنسانية إلى المدنيين والنازحين واللاجئين، كما أن واشنطن ملتزمة مع الأطراف الدولية لإيجاد حل يصب في مصلحة الشعب اليمني».

من جانبه، نوّه الاتحاد الأوروبي بالجهود السعودية لدعم الأطراف الدولية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، مؤكداً على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية. وقالت مندوبة الاتحاد الأوروبي لدى السعودية في تغريدات على حسابها في «تويتر»: «عقد سفراء دول الاتحاد الأوروبي مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن اجتماعا مثمراً» مضيفة: «الاتحاد الأوروبي يدعم جهود السعودية للتوصل لحل سياسي في اليمن». ويبدأ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، بعد غد الأربعاء، جولة في المنطقة لبحث إمكانية وجدوى دعوة أطراف النزاع لعقد اجتماع قبل انتهاء فترة عمله.

على صعيد آخر، أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، على تفجير منزل إحدى الوجاهات الاجتماعية، شرقي محافظة الضالع. وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي قامت بتفجير منزل أحمد عبادي العقري، في قرية العقر بمديرية جُبَن بالعبوات الناسفة والمتفجرات. وبحسب مواقع إخبارية محلية، فإن العقري عاد إلى منزله خلال شهر رمضان، قادماً من مريس التي يتواجد فيها منذ سنوات، وعقب عودته وجهت الميليشيات حملة للقبض عليه، ولكنه قام بمواجهتهم والاشتباك معهم. وتشير المعلومات إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة اثنين من مسلحي الحوثي، فيما أصيب نجل العقري.