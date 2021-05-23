شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب لرئيس الوزراء الكويتي.. والحكومة تقاطع جلسة البرلمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

بالتوازي مع إعلان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عدم انعقاد الجلسة الخاصة التي كانت مقررة أمس الأحد لمناقشة ثلاثة استجوابات موجهة إلى وزراء الداخلية والخارجية والمالية، وذلك لعدم حضور الحكومة الجلسة، تقدم النائب شعيب المويزري باستجواب جديد إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، فيما تمكن أستاذ القانون بجامعة الكويت النائب عبيد محمد المطيري من اكتساح انتخابات تكميلية الدائرة الخامسة ب43 ألف صوت كاسراً التوجه القبلي في تلك الدائرة. وأعلن الغانم استلامه طلب الاستجواب، وأوضح أنه «وفقا للإجراءات اللائحية فقد أبلغت رئيس الوزراء بالاستجواب المكون من خمسة محاور».

مكتب «مجلس الأمة» يجتمع اليوم

وقال الغانم، إن الحكومة أبلغته بعدم حضور الجلسة الخاصة، لذلك تم رفع الجلسة. وأوضح أن مواعيد الجلسات الخاصة التي سيتم الدعوة لها سيحدد من قبل مكتب المجلس، لافتاً إلى أنه سيكون هناك اجتماع لمكتب المجلس اليوم الاثنين لتحديد مواعيد كل طلبات الجلسات الخاصة المقدمة من النواب. وهنأ الغانم المطيري على نيله ثقة الناخب في الدائرة الخامسة متمنياً له ولزملائه النواب التوفيق والسداد» . وذكر أن البنود الموجودة على طلب الجلسة الخاصة التي كانت يفترض أن تعقد أمس موجودة أيضاً في طلب الجلسة العادية القادمة إضافة إلى بند قسم المطيري. وأضاف:«إذا لم تعقد الجلسة العادية القادمة لأي سبب من الأسباب سأضع بند القسم في أول جلسة خاصة يتم الدعوة لها».

وكان المطيري قد اكتسح الانتخابات التكميلية التي أجريت أول أمس السبت وأعلنت نتيجتها فجر أمس، وحصل على أكثر من 43 ألف صوت تمثل 92% من إجمالي الحضور. وأعلن عبدالله العثمان رئيس اللجنة الرئيسية، فوز المطيري بالمقعد، ب43810 أصوات،مشيراً إلى أن عدد المقترعين بلغ 47.454 ألف ناخب .

خمسة محاور

وقدم النائب شعيب المويزري استجوابه إلى رئيس الوزراء من خمسة محاور، الأول يتعلق ب«عدم احترام نص المادة (100) من الدستور». أما المحور الثاني فقد خصصه لما اعتبره «مخالفة رئيس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوماً من تاريخ توليهم مناصبهم». ويناقش مقدم الاستجواب في المحور الثالث ما وصفه ب«إخفاق رئيس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة (127) من الدستور والتفسير الملزم الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة (102) من الدستور». ويتناول المحور الرابع ما اعتبره النائب «الفشل في الإشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لاسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفاً بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة (127) من الدستور ومذكرته التفسيرية». أما المحور الخامس فيتعلق بما يراه النائب «عدم احترام نصوص المواد (30) و(31) من الدستور عند إصدار قرار بعدم السماح بالسفر خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح».