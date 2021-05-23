شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 23-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.580 مليار جنيه.

إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مجموعة بورتو القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العبور للاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جولدن تكس للأصواف، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية لاستصلاح الأراضي، جلاكسو سميثكلاين، شركة النصر للأعمال المدنية، الألومنيوم العربية، العربية للأسمنت. إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مجموعة بورتو القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العبور للاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جولدن تكس للأصواف، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية لاستصلاح الأراضي، جلاكسو سميثكلاين، شركة النصر للأعمال المدنية، الألومنيوم العربية، العربية للأسمنت.

كما تم إيقاف تداول أسهم: أسمنت سيناء، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ليسيكو مصر، ريكاب للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، دايس للملابس الجاهزة، راية القابضة للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.

البورصة تربح 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.580 مليار جنيه. البورصة تربح 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.580 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 659.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.9 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.29%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.4 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 22.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.9 مليون جنيه، 51.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 10812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13274 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2258 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، 2 مليون سهم، 13 مليون سهم، 250 ألف سهم، 734.7 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأهرام للطباعة والتغليف، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، 50 ألف سهم، 6 ملاييين سهم، 35 ألف سهم، 110 سهم، 6 آلاف سهم، 27 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 1.7 مليون سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، 2 مليون سهم، 13 مليون سهم، 250 ألف سهم، 734.7 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الأهرام للطباعة والتغليف، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، 50 ألف سهم، 6 ملاييين سهم، 35 ألف سهم، 110 سهم، 6 آلاف سهم، 27 ألف سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 1.7 مليون سهم.

نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحقق البنك التجاري الدولي إيرادات مجمعة بلغت 6.3 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2021 بنسبة انخفاض 2%، مصحوبة انخفاض صافي الدخل من العائد بنسبة 8%، في حين ارتفع صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 161%، بينما ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 4% لتسجل 23.1% مقارنةً بنسبة 22.3% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق، وحقق البنك صافي أرباح قدرها 2.873 مليار جنيه عن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة نمو 20% عن نفس الفترة من عام 2020. نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحقق البنك التجاري الدولي إيرادات مجمعة بلغت 6.3 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2021 بنسبة انخفاض 2%، مصحوبة انخفاض صافي الدخل من العائد بنسبة 8%، في حين ارتفع صافي الدخل بخلاف العائد بنسبة 161%، بينما ارتفعت نسبة المصروفات إلى الإيرادات بنسبة 4% لتسجل 23.1% مقارنةً بنسبة 22.3% عن نتائج نفس الفترة من العام السابق، وحقق البنك صافي أرباح قدرها 2.873 مليار جنيه عن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة نمو 20% عن نفس الفترة من عام 2020.

وسجل البنك التجاري الدولي نموًا في محفظة القروض بنسبة 8% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي بينما سجلت تلك الزيادة 2% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2020، كما شهدت الودائع زيادة بنسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت تلك الزيادة 7% مقارنة بالعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2020، وسجلت نسبة القروض للودائع 38%.

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن نتائجها المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، وبلغت الإيرادات 349 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 بمعدل نمو سنوي 35.3%، وارتفع صافي الربح بمعدل يتجاوز الضعف ليبلغ 76.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 21.8% خلال نفس الفترة.

وأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، تحقيق إيرادات نشاط خلال الثلاثة شهور الأولى لعام 2021 بنحو 4.031 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.362 مليار جنيه في الثلاثة شهور الأولى لعام 2020 بزيادة 71%، مرجعة سبب ذلك إلى التوسع في الأنشطة الجديدة، والمتمثلة في نشاط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية محققًا 571 مليون جنيه مقارنة بـ303 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي بزيادة بلغت 89%، والتوسع في نشاط القطاع الغذائي لترتفع الإيرادات من 148 مليون جنيه إلى 214 مليون جنيه بنسبة نمو 45%، وكذلك نشاط قطاع التأجير والمباني الحديثة مسجلًا ما قد بلغ 42 ملويون جنيه مقارنة بـ36 مليون جنيه بنسبة نمو 16%.

وحققت الشركة، أرباحًا بلغت 35.8 مليون جنيه مقارنة بخسائر 68.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة لعام 2020، نتيجة إلى زيادة الإيرادات ومجمل الأرباح المجمعة، وذلك على الرغم من ارتفاع كل من المصروفات العمومية والتسويقية والمصروفات التمويلية الخاصة بالأنشطة الجديدة والتي سوف يتحقق مردودها خلال الأعوام القادمة، كما بلغت صافي أرباح الفترة بعد خصم حقوق الأقلية 28 ملين جنيه مقارنة بخسائر 73 مليون جنيه خلال عام 2020.





سبيد ميديكال أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس إدارة الشركة على مقترح زيادة رأس المال المدفوع من 221.8 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه بزيادة قدرها 78.2 مليون جنيه بإصدار عدد 390.9 مليون سهم مجاني القيمة الاسمية للسهم 0.2 جنيه للسهم تمويلًا من الأرباح المرحلة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2020 بواقع 0.35239 سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية.