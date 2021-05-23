شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 23-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 23-5-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.580 مليار جنيه.





إيقاف تداول 29 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 29 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مجموعة بورتو القابضة، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العبور للاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، جولدن تكس للأصواف، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية لاستصلاح الأراضي، جلاكسو سميثكلاين، شركة النصر للأعمال المدنية، الألومنيوم العربية، العربية للأسمنت.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ أسمنت سيناء، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ليسيكو مصر، ريكاب للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، دايس للملابس الجاهزة، راية القابضة للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.

البورصة تربح 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.580 مليار جنيه. البورصة تربح 2.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.580 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 659.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.9 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.29%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.4 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 22.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.9 مليون جنيه، 51.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 10812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13274 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2258 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.54%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 21.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.39%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 33.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 22.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.38%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 6.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.83%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 50.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.53%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.33%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.691 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.32%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 5.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.19%.