شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جدار تطرح المرحلة الثالثة لمشروع سى فيو على فترات تقسيط ١٥ عام لأول مرة بالساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد فخرى العضو المنتدب: 5 مليارات جنيه استثمارات مشروع سى فيو.. ونجحنا فى تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل خلال 24 شهر فقط مشروع سى فيو إحدى مشروعات المؤتمر الإقتصادى 2015 إطلاق المرحلة الثالثة بمشروع سى فيو بمدد فترات تقسيط تصل لـ 15 عاما لأول مرة بالساحل الشمالى الخميس المقبل لا نهتم بالدعاية لمشروعاتنا بقدر اهتمامنا بالتنفيذ على أرض الواقع وهذا سر نجاحنا وتصدرنا السوق العقارى وائل عبد الغنى رئيس مجلس الإدارة: شركة جدار احتلت مكانة عالية جعلتها فى صدارة الشركات العقارية رغم حداثتها بسبب المصداقية وقدرتها على التنفيذ لجأنا لفلسفة جديدة فى السوق المصرى لمساندة الدولة ودعم العملاء وإتاحة وحدات سكنية على فترات تقسيط تصل لـ 15 عام هانى فرج المدري التنفيذى: نمتلك محفظة أراضى بالساحل الشمالى تصل لـ 800 فدان ونستهدف مشروعات جديدة عام 2022 محمد العربى عضو مجلس الإدارة: نجاج شركة جدار فى بيع المرحلة الأولى والثانية يؤكد على مدى حجمها ومصداقيتها فى السوق المصرى

نجحت شركة جدار للتطوير العقارى فى التغلب على جائحة كورنا وأزمة تراجع المبيعات التى أعقبت الجائحة، واستطاعت تسليم أول 700 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع سى فيو بالساحل الشمالى، والإلتزام بالجدول الزمنى المبرم بالعقود مع عملائها.

وفى هذا الإطار أكد السيد / أحمد فخرى العضو المنتدب لشركة جدار العقارية، أن استثمارات مشروع سى فيو بالساحل الشمالى تبلغ 5 مليارات جنيه، والمشروع مقسم على 3 مراحل، المرحلة الأولى منه تمثل 50% من مساحة المشروع بالكامل.

وأشار إلى أن الشركة نجحت فى بيع المرحلة الاولى والثانية بالكامل فى وقت قياسى، فى ظل الأزمة التى يعانى منها السوق العقارى المصرى، وهو ما يؤكد على الثقة الكبيرة التى تتمتع بها شركة جدار العقارية داخل السوق العقارى المصرى، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة الخميس المقبل.

وأوضح أن مشروع سى فيو يقع بالكيلو 187 طريق إسكندرية مطروح على البحر مباشرة وعلى بُعد ساعتين من طريق الفوكا، لافتا إلى أن المشروع يتمتع بواجهة على البحر تصل لـ1000 متر، مما أعطى المشروع تميزا بخدماته وتنوعها، كما أن المساحة الخدمية والترفيهية للمشروع على مساحة 300000 متر كاملة على البحر، من المساحة الإجمالية للمشروع وتصل لـ137فدانا، ويضم المشروع عدد 2 فندق 5 نجوم على البحر، ومولا تجاريا، 23 حمام سباحة، ومنطقة ترفيهية للأطفال، أكوا بارك، نادى صحى»، مشيرا إلى أن عدد وحدات المشروع تصل لـ 2000 وحدة تقريبا مقسمة ما بين الفيلات المستقلة والتوين على البحر مباشرة، والشاليهات بمساحات مختلفة تبدأ من 57 مترا وبأسعار تبدأ من 875 ألف جنيه وبالتقسيط يصل إلى 7 سنوات.

وأكد أحمد فخرى، أنه من المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع سى فيو الساحل الشمالى الخميس المقبل، وذلك على فترات تقسيط تصل لـ 15 عام لأول مرة فى الساحل الشمالى، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليا، هو ما جعل الشركة تقدم على هذه التجربة فى طرح وحدات سكنية بأقساط تصل لـ 15 عام، وهو ما يجعل الشركة مطور وممول فى نفس الوقت، فى ظل شركات عقارية كبرى تعانى من تعثر فى تنفيذ المشروعات الخاصة بها.

وأشار إلى أن مشروع سى فيو هو إحدى مشروعات المؤتمر الإقتصادى 2015، الذى عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى ان هذه المشروعات كانت تشهد اهتمام كبير من القيادة السياسية، وهو ما جعل الشركة تأخذ على عاتقها دعم الدولة والسير على نهج الحكومة فى توفير وحدات سكنية للعملاء بأقساط كبيرة، وذلك تماشيا مع الوضع الحالى عقب أزمة كورونا، لافتا إلى أن فلسفة الشركة الجديدة تجعل من الاستثمار فى العقار أفضل استثمار فى الوقت الحالى.

من جانبه قال وائل عبد الغنى رئيس مجلس إدارة شركة جدار، أن شركة جدار رغم حداثتها فى السوق العقارى المصرى، إلا أنها استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة فى القطاع العقارى، فى وقت قياسى، وذلك نظرا للخبرات التى تتمتع بها، فضلا عن القدرة المالية الكبيرة لدى الشركة، وهو ما جعلها تضخ ما يقرب من مليار و500 مليون جنيه فى أعمال التنفيذ دون اللجوء للبنوك أو الحصول على تمويلات بنكية.

وأضاف وائل عبد الغنى، أن شركة جدار بدأت مؤخرا فى التفاوض مع عدد من الشركات العالمية وذلك لإدارة الفندقين بمشروع سى فيو الساحل الشمالى، موضحا أن المشروع يتضمن أكثر من 300 غرفة فندقية.

وأكد أن شركة جدار تمتلك محفظة أراضى بالساحل الشمالى تصل لـ800 فدان، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مشروعات أخرى فى الساحل فى عام 2022، عقب الانتهاء من تسليم وحدات مشروع سى فيو بالكامل.

وأشار إلى أن مبادرة شركة جدار فى طرح وحدات على فترات تقسيط تصل لـ 15 عام، يأتى تماشيا مع سياسة الدولة، ودعم مبادرة الرئيس للتمويل العقارى التى تتعلق بمد فترات التقسيط، وهو ما يساعد على سرعة عملية الاستثمار داخل القطاع العقارى، ويجعل منه الحصان الرابح فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن شركة جدار تسعى دائما أن يكون فكرها الخاص بطرح المشروعات وعمليات التنفيذ خارج الصندوق، وهو ما يؤكد على مدى الثقة الكبيرة التى تتمتع بها الشركة فى الوقت الحالى.

وأوضح أن مبادرة الشركة الخاصة بمد فترات التقسيط لـ 15 عام، تتيح للعميل استلام وحدته بالكامل، بعد سداد نسبة لا تتخطى الـ 35 % من قيمتها، بالمقارنة بشركات كبرى فى السوق العقارى تقوم بتسليم العملاء بعد سداد ما يقرب من 60 إلى 70 % من قيمة الوحدة، وهو ما يؤكد على القدرة المالية لدى شركة جدار فى السوق المصرى.

فى السياق ذاته، قال هانى فرج، المدير التنفيذى وعضو مجلس الإدارة، أن سياسة شركة جدار اختلفت بعد كورونا، بمعنى أن الشركة تسعى لتوفير كافة احتياجات العملاء من سكن ملائم وخدمات ترفيهية على أعلى مستوى، بالتناسب مع قدرته الشرائية ودخله الشهرى، لذا لجأت الشركة لطرح المرحلة الثالثة من مشروع سى فيو على أقساط كبيرة تصل لـ 15 عاما.

وشدد على أن سياسة شركة جدار تعتمد على التنفيذ فقط، بخلاف شركات أخرى التى تصرف ملايين الجنيهات على الدعاية وتجعل التنفيذ فى مراحل متأخرة من أولوياتها ، موضحا أن تنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة والالتزام مع العملاء أكبر دعاية للشركة ورسالة على المصداقية الكبيرة التى حظت عليها الشركة فى الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن شركة جدار رغم حداثتها فى السوق المصرى، إلا أنها استطاعت أن تنتهج سياسة مختلفة عن باقى شركات القطاع العقارى، تعتمد على الخبرة والقدرة على التنفيذ والملاءة المالية الكبيرة التى تمكنها من تنفيذ أى مشروعات تعلن عنها.

وأكد أنه تم تخصيص أرض المشروع فى عام 2017 وتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال فترة لا تتجاوز الـ 24 شهر، فى ظل جائحة كورونا، موضحا أنه تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، حيث تم البدء بإنشاءات المرحلة الأولى بمنتصف عام 2018 بعدد وحدات حوالى 700 وحدة، والشركة بدأت فى تسليم المرحلة الأولى ويتم تسليم الوحدات بتشطيب كامل.

ويشمل المشروع أيضا عدد 2 فندق سياحي 5 نجوم مصممين علي أعلي المستويات العالمية، وسيتم البدء في تنفيذها مع المرحلة الثالثة، ومنطقة ألعاب رياضية علي مساحة 30 ألف متر مربع، ملاعب تنس، جيم، جاكوزي، سونا، تراك، كما يضم المشروع منطقة مطاعم تطل علي البحر مباشرة علي مساحة 30 ألف متر مربع لأكبر العلامات في العالم بجانب احتوائه على منطقة تجارية تضم أكبر الماركات العالمية علي مساحة 20 ألف م2، لخدمة قاطني المشروع وتوفير كافة المتطلبات.

ونوه ، أن الشركة ضخت فى المشروع حوالى مليار و500 مليون ، بتمويل ذاتى ، دون اللجوء لأى تمويلات من البنوك، وهو ما يؤكد على حجم وقوة شركة جدار العقارية فى السوق المصرى، فى ظل التحديات الكبيرة التى يعانى منها القطاع العقارى.

وأكد أن الشركه استعانت بإثنان من أكبر المكاتب الاستشارية للتصميم والإشراف علي التنفيذ وهما المكتب الاستشاري الافريقي متمثل في د إسماعيل العدل ود. أحمد فؤاد، كما استعانت بـ "عمران مصر" كإستشاري مشرف علي التشطيب متمثل في د. مصطفي جبر، لافتا إلى أنه تم التعاقد أيضا مع كبري الشركات التي تعمل في مجال إنشاءات حمامات السباحة والبحيرات الصناعيه وهي شركه ايماك ، والتى قامت بتنفيذ ١٨ حمام سباحة بالمرحله الاولي والثانيه من مجمل ٣٢ حمام سباحه .

وأعلن أن المرحلة الثالثة من المشروع ستشهد أنظمة تقسيط مختلفة تصل لـ 15 عام لأول مرة فى الساحل الشمالى، مشيرا إلى أن الهدف من مد فترات التقسيط يرجع لتراجع القدرة الشرائية التى يعانى منها القطاع العقارى فى الوقت الحالى، وهو ما يؤكد أن طرح مشروعات شركة جدار يكون بناء على دراسات بحالة السوق المصرى واحتياجات المواطن ومدى قدرته الشرائية.

من جانبه قال السيد / محمد العربى عضو مجلس إدارة شركة جدار العقارية، أن مشروع سى فيو بالساحل الشمالى، يتميز بواجهة شاطئية بشاطئ بطول 1000 كيلو متر علي البحر مباشرة، ويضم المشروع منطقة “club house” مخصصة لكبار السن، ومنطقة كيدز آريــا” kids Area “علي مساحة مســاحة 5 آلاف متر مربــع مخصصة للأطفال، عن اكوا بارك” Park Aqua “علي البحر مباشرة ، بجانب 22 حمام ســباحة، منهم 2 حمام سباحة مغطاة ، كما يضم المشروع شاطئ مخصص للعائلات، ومنطقة مطاعم على مساحة ٤٠ ألف متر تطل على البحر مباشرة.

وقال إن المشروع يحتل موقعاً متميزاً بالكيلو187 طريق إسكندرية – مرسي مطروح، وذلك علي بُعــد 100 كيلو متر فقط من محافظة مطروح، ويُقام علي مســاحة 137 فدانا، ويقام علي ٣ مراحل بمساحات مختلفة، حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات الســكنية بإجمالي 1650 وحدة متنوعة ما بين فيلات وشاليهات بمساحات تتراوح بين 57 و360 مترا مربعا.

وأكد أن الشركة تسعى لتحقيق رغبات العملاء بالسوق العقارى، وتسعى إلى ضخ استثمارات كبرى بمشروعين الأول بـ«سهل حشيش» بالبحر الأحمر، ومن المتوقع طرحه بالسوق خلال الأيام القليلة المقبلة بأسعار تنافسية والمشروع يضم وحدات متنوعة بمساحات تبدأ من 40 مترا، ويتضمن خدمات متكاملة من نادى ومنطقة تجارية وفندق، والمشروع الثانى بمنطقة العين السخنة .

وأوضح أن الشركة تمتلك مشروع آخر بسهل حشيش، على مساحة 100 ألف متر مربع، تم تنفيذ المرحلة الرحلة الأولى منه على مساحة 25 %، موضحا أن المشروع يتضمن 600 وحدة سكنية، لافتا إلى أن التنوع فى المناطق والمشروعات ينبع من سياسة الشركة فى تنويع محفظة عملائها خلال الفترة المقبلة.

تتميز مشروعات شركة جدار العقارية بمواقعها المميزة، حيث يتم اختيار مواقع المشروعات بعناية فائقة، كما تتم دراسة المشروعات دراسة وافية قبل طرحها من حيث مساحات الوحدات التى تناسب احتياجات العملاء، كذلك الخدمات المطروحة من حيث المساحات الخضراء والخدمات العامة والمرافق، حيث تحرص شركة جدار على تقديم أفضل جودة للمواد المستخدمة فى عمليات البناء والتشطيبات والبنية التحتية فى مشروعاتنا، وكذلك خدمة ما بعد البيع التى تساهم بشكل كبير لإرضاء عملائنا الكرام.