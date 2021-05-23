المملكة القابضة تتحول إلى الربحية بالربع الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحولت شركة المملكة القابضة إلى الربحية في الربع الأول من العام الحالي، حيث سجلت أرباحا بـ91 مليون ريال مقابل خسارة 50 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأفادت النتائج المالية الأولية بأن الربح التشغيلي بلغ 210 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 111.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 88%.

كما بلغ إجمالي الربح 64 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 136 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 53%.

وبلغت ربحية السهم 0.02 ريال، مقابل خسارة بـ0.01 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المكاسب الأخرى وانخفاض تكاليف تشغيل الفنادق وأمور أخرى، وكذلك انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية والتسويقية ومصروف الفوائد البنكية، وانخفاض مصروف الضريبة وارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض خسائر أصول مالية وانخفاض مصروف الزكاة على الرغم من انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، وكذلك انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية.