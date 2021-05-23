تراجع خسائر تبوك للتنمية الزراعية 72%

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وبحسب النتائج المالية الأولية بلغت الخسارة التشغيلية 5.5 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر 4 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 36 %.
وبلغ إجمالي الربح 4 ملايين ريال خلال الربع الأول، مقابل 6.5 ملايين ريال خلال الربع المماثل بتراجع 38%.
وأوضحت الشركة أن انخفاض الخسائر يعود إلى عدم تسجيل هبوط في قيمة مخزون محاصيل وانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع في الإيرادات الأخرى بالصافي وانخفاض في مخصص الزكاة المحتسبة للفترة.
وأشارت إلى أن ذلك جاء على الرغم من انخفاض الإيرادات ارتفاع في هبوط حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة وانخفاض في أرباح استثمار مرابحات قصيرة الأجل وارتفاع التكاليف التمويلية.
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