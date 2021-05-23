جازادكو تلغي اتفاقية شراء جازل للاستثمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغت شركة جازان للطاقة والتنمية «جازادكو» اتفاقية شراء جميع الحصص في شركة جازل للاستثمار بعد عدم موافقة هيئة السوق المالية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن موافقة هيئة السوق المالية تعد أحد الشروط المسبقة للصفقة، وأن عدم الحصول عليها يفضي إلى إنهاء الاتفاقية وفقا لشروطها وأحكامها.

وأشارت إلى أنها ستقوم بدراسة الخطوات القادمة والإعلان عن أي تطورات مستقبلية تتعلق بالصفقة المذكورة في حينه.

وأكدت التزامها بخططها التوسعية من خلال النمو بالقطاعات القائمة وتطويرها، بالإضافة إلى دراسة فرص النمو المتماشية مع رؤية الشركة وتوجهها المستقبلي.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت الخميس عدم الموافقة على طلب شركة جازان للطاقة والتنمية بزيادة رأسمالها من 500 مليون ريال إلى 828.03 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 32.80 مليون سهم عادي؛ لغرض الاستحواذ على شركة جازل للاستثمار.

وأفادت الهيئة بأن رفض الطلب جاء بعد دراسة الطلب من الهيئة، واستنادا إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وانطلاقا من مسؤولية الهيئة تجاه حماية المستثمرين ولانطواء الصفقة على مخاطر عالية وتعارض في المصالح.