كلية الأمير محمد بن سلمان تدشن مركز دراسة حالة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ، مركز دراسة حالة الأعمال، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة ويقوم بتطوير ونشر دراسات لحالات الأعمال في المنطقة التي تركز على السوق السعودي.

ونشأ المركز لدعم منهج كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال المتمحور حول الطلاب، لرفع استيعابهم لبيئة الأعمال المحلية والإقليمية، مما سيعزز من مكانة الكلية كأكاديمية عالمية المستوى، كما يتوفر لدى المركز حاليا أكثر من 100 دراسة حالة، تركز على الشركات الناشئة المحلية والإقليمية والشركات والصناعات القائمة، التي تجسد قصصها التطورات الرئيسية في المسرح الوطني في سعي المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويحث المركز المجتمع الأكاديمي المحلي للمشاركة في التطوير المعرفي المحلي، من خلال إقامة ورش عمل عدة مستقبلا، كما أنشأت الكلية أول منصة لنشر دراسات الحالة في المنطقة لتعزيز تبادل المعرفة وتزويد المؤسسات والشركات والأفراد بالمصادر اللازمة، وتمكينهم من الوصول إلى دراسات الحالة ذات الجودة العالية، إلى جانب الإسهام في تصدر الاهتمام بمجالات الأعمال وريادتها على المستوى الإقليمي.

وأوضح عميد الكلية الدكتور زيجر ديجريف، أن كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تقع في صدارة الجهات العاملة على مواءمة أعمالها مع المجالات ذات الأولوية البحثية الاستراتيجية، مبينا أن الكلية أحدثت تأثيرا ملموسا عبر إنتاج مخرجات عالية الجودة، من خلال الاستفادة من المهارات البحثية لأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، أفاد رئيس قسم العلاقات الخارجية المكلف في الكلية طارق مختوم بأن الدراسات ذات الجودة العالية تعزز من محتوى المنهج الأكاديمي واستخلاص الدروس والعِبر من السياق المحلي، مفيدا بأن تعليم الكلية يتشكل وفقا لاحتياجات سوق العمل، ويسعى المركز إلى إلهام الطلاب لتبني قدرات ذهنية أكبر كالتفكير التحليلي والقيادة الريادية.