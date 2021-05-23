شكرا لقرائتكم خبر 36 مليونا خسائر «الكابلات» بتراجع 17% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت خسائر شركة الكابلات السعودية بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلة 36 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسائر 43 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب النتائج المالية الأولية للشركة بلغت الخسارة التشغيلية 37 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة 38 مليون ريال خلال الربع المماثل بتراجع 3%.

وبلغ إجمالي الخسارة 17 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل خسارة 17.3 مليون ريال خلال الربع المماثل بتراجع 0.3%.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الأول مقارنة بصافي الخسارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي إلى:







ارتفاع حجم المبيعات خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.



انخفاض المصروفات خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.



ارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الأول مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.



وأشارت الشركة في أحد إيضاحات القوائم المالية إلى أنها استلمت ربوطا من الهيئة العامة للزكاة والدخل طالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ 199.8 مليون ريال (31 ديسمبر 2020 : 201,9 مليون ريال) تتعلق بربوط السنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها لدى الهيئة. وذكرت أنه على الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسسا للاعتراض على البنود المدرجة ضمن الربوط التي أصدرتها الهيئة، إلا أن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة، وبالتالي لا يمكن تحديد مخصص الزكاة المحتمل. ولم يتم تكوين مخصص للبنود قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر الهيئة الربوط بشأنها.

في سياق آخر أعلنت شركة الكابلات السعودية عن نجاحها في اجتياز الاختبارات النوعية لتصنيع وتسويق كابلات الجهد العالي ذات جهد 132 كيلوفولت ومساحة مقطع الكابل 2500 ملم2 وفقا لأحدث متطلبات المعايير الدولية (معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC 60840: 2020)، والمتوافقة مع جميع المتطلبات والمواصفات الفنية المطلوبة من قبل الشركة الوطنية لنقل الكهرباء (National Grid SA).

وذكرت أنه تم اختبار نظام الكابلات الكهربائية عالية الجهد في أحدث المختبرات العالمية لمجموعة سي إي أس آي (CESI) في ألمانيا وبإشراف مباشر من شركة SGS البلجيكية كطرف ثالث علما بأن مختبر CESI هو أحد المعامل الرائدة عالميا والمعتمد دوليا في مجالات الفحص والاختبارات وإصدار الشهادات المعتمدة للمنتجات الكهربائية وبهذا الإنجاز فقد تم إعادة تأهيل واعتماد شركة الكابلات السعودية لدى الشركة الوطنية لنقل الكهرباء كأحد المصانع المؤهلة لأعمال الإنتاج والتصنيع والتسويق لكابلات الجهد العالي لمشاريع الطاقة الكهربائية التابعة للشركة الوطنية لنقل الكهرباء.