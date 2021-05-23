ارتفاع أرباح شركة الغاز إلى 85.5 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى 85.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 15 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة زيادة 480 %.

وأظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الربح التشغيلي إلى 34 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 26 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 28 %.

كما ارتفع إجمالي الربح إلى 76 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 74 مليون ريال خلال الربع المماثل بزيادة 3%.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافى الربح بمبلغ 70.5 مليون ريال بشكل رئيس إلى:





ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 ملايين ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

ارتفاع إيرادات الاستثمارات المتمثلة بشكل رئيس بما يلي:

