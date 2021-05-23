شكرا لقرائتكم خبر ارتفاع أرباح شركة الغاز إلى 85.5 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الربح التشغيلي إلى 34 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 26 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 28 %.
كما ارتفع إجمالي الربح إلى 76 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل 74 مليون ريال خلال الربع المماثل بزيادة 3%.
وأرجعت الشركة الارتفاع في صافى الربح بمبلغ 70.5 مليون ريال بشكل رئيس إلى:
- ارتفاع الربح التشغيلي بمبلغ 7.6 ملايين ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.
- ارتفاع إيرادات الاستثمارات المتمثلة بشكل رئيس بما يلي:
- استلام توزيعات أرباح من الشركة الوطنية للغازات الصناعية بـ 33.8 مليون ريال.
- زيادة إيراد إعادة تقييم الصناديق الاستثمارية بـ 24.1 مليون ريال.
- زيادة إيرادات الاستثمارات في شركات زميلة بـ 4.7 ملايين ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أرباح شركة الغاز إلى 85.5 مليونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.