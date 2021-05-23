شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية يسجل أكبر تراجع للواردات المصرية بـ363 مليون دولار فبراير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل ميناء السويس قائمة أكثر الموانئ التي شهدت زيادة من الواردات المصرية خلال شهر فبراير الماضي، وفق بيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات التي استقبلها الميناء خلال هذا الشهر نحو 913 مليون و406 ألف دولار، بينما كانت 446 مليون و906 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت نحو 466 مليون و500 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن ميناء الإسكندرية كان في المقابل أكثر الموانئ التي تراجعت الواردات منه خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة الواردات المسجلة لديه 2 مليار و127 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 2 مليار و491 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 363 مليون و729 ألف دولار.

وتضمنت قائمة الموانئ المستقبلة للواردات المصرية، كلا من القصير وموانئ البحر الأحمر، وتراجعت قيمة وارداته إلى مليون و33 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 168 مليون و624 ألف دولار في فبراير عام 2020، بتراجع بلغ 167 مليون و591 ألف دولار، يليه ميناء بورسعيد وبلغت قيمة وارداته 453 مليون و261 ألف دولار، مقابل 491 مليون و318 ألف دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغت قيمته 38 مليون و57 ألف دولار، كما سجل ميناء نويبع واردات قيمتها 46 ألف دولار فقط في فبراير الماضي، مقابل 19 مليون و192 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 19 مليون و146 ألف دولار.