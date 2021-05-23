خلل طارئ يوقف مصنع الأمونيا التابع لشركة معادن للفوسفات

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وأوضحت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن الأمر استوجب إجراء احترازيا تمثل في إيقاف غير مجدول للمصنع، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية.
وأفادت بأن هذا الإيقاف الموقت لم يؤثر على قدرة الشركة في إنتاج الفوسفات أو الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، مبينة أن التقديرات الأولية للأثر المالي المترتب عن هذا الإيقاف تشير إلى أنه محدود ولا يشكل أثرا جوهريا.
وذكرت أنها تعمل حاليا على تقدير المدة اللازمة لإعادة التشغيل، وتقدير الأثر المالي المترتب على هذا الإيقاف غير المجدول، موضحة أنها ستعلن حال اكتمال التقديرات النهائية عن مدة وأثر هذا الإيقاف، وعن أية مستجدات أخرى.
يذكر أن شركة معادن للفوسفات هي مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية «معادن» والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» بنسبة 70% لمعادن، و30% لسابك.
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