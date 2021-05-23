الآفات الزراعية في إفريقيا

تتعرض الاقتصاديات الإفريقية لخسائر سنوية تبلغ 3.6 تريليون دولار، خاصةً في القطاع الزراعي بسبب الكائنات الحية الغازية أو الآفات الزراعية التي أُدخلت إلى أنظمة بيئية لا تشبه بيئتها الأصلية بسبب الأنشطة البشرية.

وتشير دراسة نشرتها دورية «كابي» إلى أن هذه الخسارة تعادل ما يقرب من ضعف الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان الأفريقية، كما تجاوزت الخسارة الناتج المحلي لـ27 من أصل 49 دولة أفريقية شملتها الدراسة.

ويوضح رينيه إسخين الباحث في «المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية» أن المقصود بالأنواع الغريبة الغازية أنها أنواع حيوانية أو نباتية ضارة جرى إدخالها إلى منطقة جديدة من خلال الأنشطة البشرية، وانتشرت على نطاق واسع، ما تسبَّب في آثار اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة.وقدر الباحثون في الدراسة أن متوسط تكلفة الأنواع الغازية للقطاع الزراعي في كل بلد إفريقي يبلغ 76.32 مليار دولار سنوياً، ومع ذلك فإن نسب الخسارة ليست واحدة في كل البلدان الإفريقية، وقد تفوق هذا الرقم أو تقل عنه بكثير.

حيث تصل الكلفة إلى تريليون دولار في نيجيريا، أو 317 مليار في الكونغو، و248 مليار في النيجر، و229 مليار في جنوب إفريقيا، وتقدر التكاليف الإجمالية لجيبوتي وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو بنحو 82 مليون.وأوضح أن التفاوت في التكلفة والخسارة الاقتصادية يختلف وفق الأنواع الغازية الموجودة في كل بلد، وتكاليف العمالة والمحاصيل الرئيسية وأنواع الموائل، مضيفاً أن «التقديرات الخاصة بمصر ودول شمال إفريقيا الأخرى أقل من الدول الأخرى المذكورة في الدراسة، ويبلغ إجمالي الخسارة الاقتصادية لمصر من جَرَّاء الأنواع الغازية قرابة 53 مليون دولار سنويّاً».

كذلك أسهمت النباتات الغازية في زيادة تكاليف إزالة الأعشاب الضارة في الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي، وتفاقُم فقدان المياه، وزادت المخاطر على صحة الإنسان والحيوان، كما زادت النزاعات الاجتماعية بناءً على ذلك، خاصةً وأن 80% من السكان في هذه البلدان يعيشون في المناطق الريفية التي يعتمد غذاؤها على الزراعة والإنتاج الحيواني.

وتمثل إزالة الحشائش الغريبة الغازية من المحاصيل 99.2% (3.63 تريليون دولار) من إجمالي التكاليف التي يتكبدها القطاع الزراعي الإفريقي سنويا، وقدرت كلفة إزالة الأعشاب الضارة من محاصيل الحبوب بمبلغ 2.61 تريليون دولار، وإزالة الأعشاب الضارة من الذرة والمحاصيل الجذرية 508 مليارات دولار.

ويعتقد إسخين أن الدراسة شديدة الأهمية، لأنها تكشف عن مدى وحجم الآثار الاقتصادية للأنواع الغريبة الغازية في القطاع الزراعي في واحدة من أقل القارات خضوعاً للدراسة، وشدد اعلى ضرورة الاستعانة بتدابير فعالة من خلال طرق مثل المكافحة البيولوجية.

(سيانتفيك أمريكان)