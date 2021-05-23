شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تمدد تعليق الرحلات من الهند حتى 14 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مددت طيران الإمارات تعليق رحلات المسافرين من الهند حتى 14 يونيو 2021.

وقالت الشركة إنه لن يتم قبول المسافرين الذين عبروا في الهند في آخر 14 يوماً للسفر من أي نقطة أخرى إلى الإمارات.

وأضافت أن مواطني دولة الإمارات، وحاملي التأشيرة الذهبية للإمارات وأعضاء البعثات الدبلوماسية الذين يمتثلون للبروتوكولات المنشورة والمنقحة الخاصة بفيروس كوفيد‑19، مُعفَون من هذه القيود.