شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 1750 شقة وفيلا في أبوظبي خلال الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي تسليم قرابة 1700 شقة و50 فيلا خلال الربع الأول من عام 2021، وزيادة ملحوظة في مستويات الطلب على الفلل، خاصة في مجمعات الفلل الفاخرة مثل «جزيرة ياس» و«شاطئ الراحة» و«جزيرة السعديات» ومجمع «الريف». وفي حين لم يشهد متوسط أسعار تأجير الفلل تغييراً يذكر خلال الربع المذكور، إلا أن مجمعات «ياس غرب» و«حدائق الجولف» و«فلل شاطئ السعديات» سجلت زيادة ملحوظة في أسعار التأجير خلال تلك الفترة.

ووفقاً لتقرير «قطاع العقارات الإماراتي» الصادر عن شركة «أستيكو» المتخصصة في مجال إدارة العقارات، حافظت معدلات الطلب على الفلل المنجزة المعروضة للبيع على مستوياتها المرتفعة خلال الربع الأول 2021، مدفوعةً بشكل رئيسي من قلة أعداد العقارات عالية الجودة المطروحة بأسعار مغرية. ولاقت المجمعات ذات الأسعار المتوسطة مثل الريف اهتماماً متزايداً ساهم في ارتفاع متوسط أسعار المبيعات بواقع 7% خلال الربع المذكور. وفي المقابل، بقيت أسعار مبيعات الشقق عند معدلاتها المسجلة سابقاً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، نظراً للطلب المحدود في هذا القطاع.

وفي حين سجل متوسط أسعار إيجارات العقارات السكنية استقراراً نسبياً خلال الربع الأول 2021، تزامناً مع سعي غالبية المستأجرين إلى ترقية مساكنهم أو زيادة مساحاتها نظراً لانخفاض إيجارات الفئة المتوسطة إلى الراقية والحوافز المستمرة التي يقدمها الملاّك، كان قطاع المكاتب واحداً من الأصول التي واجهت أقسى التحديات خلال الفترة المذكورة. وعلاوة على ذلك، قدم الملاّك مزيداً من الحوافز على صعيد الدفعات وشروط التأجير، وشهد العديد من مباني المكاتب من الدرجة (أ) و(ب) ارتفاعاً في معدلات الطلب من الشركات الصينية والإسرائيلية الراغبة بتأسيس مقرات لها في أبوظبي.