شكرا لقرائتكم خبر عن (بالصور) قناة السويس: تكثيف أعمال تكريك مشروع الازدواج الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأحد، موقع مشروع ازدواج القناة، الجاري تنفيذه بين الكيلو 122 إلى الكيلو 132، بمنطقة البحيرات المرة الصغرى؛ حيث تكثف الهيئة جهودها في أعمال التكريك؛ حيث تابع سير الأعمال، التي تتم بواسطة كراكات الهيئة، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

ويشمل مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة ازدواج المنطقة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 132، بطول 10 كيلومترات، إضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس، بداية من الكيلومتر، 132 وحتى الكيلومتر 162، بعرض 40 متراً، وعمق 72 قدماً.

وقالت هيئة قناة السويس، في بيان الأحد، إن الفريق ربيع تعرف، خلال جولته التفقدية بموقع العمل، إلى مستجدات أعمال التكريك بالمشروع؛ حيث بلغت إجمالي كميات الرمال المستخرجة 65 ألف متر مكعب. كما اطمأن على سير العمل، ومعدلات الإنجاز بتفقد الكراكة «مشهور»، والكراكة «العاشر من رمضان»، ووجه بزيادة عدد الكراكات، بموقع العمل تباعاً، بما يتناسب مع الأعماق التي يتم الوصول إليها.

وتعرف رئيس هيئة قناة السويس إلى المخطط الخاص بعمل المسحات والتثقيبات البحرية والأرضية، لتحديد نوع التربة في المناطق المختلفة الخاصة بالمشروع؛ وذلك بمعرفة مركز أبحاث الهيئة.

وأكد الفريق ربيع أن العمل بمشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة بشقيه، سيتم على التوازي، لضغط الجدول الزمني، والانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن.