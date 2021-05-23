شكرا لقرائتكم خبر عن «العملات المشفرة» تقود حافلة «وول ستريت» في أرض وعرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

يشير نمط التداول في الأسبوعين الماضيين، لا سيما مع تحركات العملات المشفرة غير الطبيعية، إلى أن الأسهم قد تستمر في التقلب في الأسبوع الجاري.

ويراقب المستثمرون التقلبات الجامحة في عملة البيتكوين ويحاولون قياس ما إذا كانت أسهم التكنولوجيا تستطيع اكتساب زخم ما بعد محاولتها الارتفاع في الأسبوع الماضي.

وانخفض مؤشر «داو جونز»، و«ستاندرد آند بورز» لكن «ناسداك» ظل أعلى قليلاً، مدعوماً بخطوة إيجابية قامت بها أسهم التقنية، بالإضافة إلى عمليات الشراء من قبل شركات التكنولوجيا الحيوية وعمالقة التقنية مثل «ألفابيت»، و«فيسبوك»، و«نتفليكس».

أدى الانخفاض الحاد في عملة البيتكوين إثر إعلان الصين عن لوائح جديدة، من ضمنها اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين وتداول العملة المشفرة، إلى تعكير مزاج الأصول الخطرة خلال الأسبوع الماضي أيضاً، وسط دعوة الولايات المتحدة إلى امتثال أكثر صرامة لمصلحة الضرائب.

مخاطر التشفير

وقال بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة «بليكلي» الاستشارية: «المثير للاهتمام هو أن السوق يتعرض للتهديد حيث تكون عملة البيتكوين». وقد انخفضت العملة الرقمية الأوسع انتشاراً بحدة خلال الأسبوع إلى 30 ألف دولار. وعلى الرغم من التعافي إلى ما يزيد على 42 ألف دولار، إلا أنها عادت وانخفضت مرة أخرى إلى حوالي 35 ألف دولار. وأضاف بوكفار: «تُمثل بيتكوين حرفياً الرغبة الحقيقية للمخاطرة، ووقوف سوق الأوراق المالية على أرض غير مستقرة».

وسيشهد الأسبوع الجاري ولادة بعض البيانات الرئيسية، من ضمنها مؤشر ثقة المستهلكين، حيث تذهب توقعات التضخم، إضافة إلى بيانات أسعار المنازل ومبيعاتها الجديدة يوم الثلاثاء. كما سيتم الإعلان عن السلع المعمرة يوم الخميس، وسيكون تقرير تفاؤل المستهلك حاضراً الجمعة.

لكن البيانات الأكثر أهمية هي بيانات الدخل والإنفاق الشخصي، والتي تتضمن معامل انكماش سعر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وأشار بوكفار إلى أن مفتاح الأسبوع الجاري سيكون أرقام التضخم، التي أصبحت تشير الآن إلى أرقام الوظائف الجديدة قياساً على أداء السوق.

ومع تبقي بعض تقارير تجار التجزئة لهذا الأسبوع، مثل «بيست باي»، و«كوستكو»، و«إنفيديا» وغيرها نكون قد أسدلنا الستار على موسم نتائج الشركات للفصل الأول من هذا العام.

لا تصحيح في الأفق

نظراً لانكماش السوق لهذا الشهر، تحرك المشترون من القاع واقتنصوا صفقاتهم المنتظرة. ومع احتمال استمرار التراجعات، لا يرى بعض الاستراتيجيين تصحيحاً حتى الآن.

من جانبه قال باري ناب، الشريك الإداري في «آيرونسايد ماكروإيكونوميكس»: «أعتقد أنه ضمن إطار العمل الخاص، يمكننا الحصول على تصحيح بنسبة 10% فقط عندما يكون لدينا تراجع في السيولة، وتشديد في السياسة. وفي الاضطرابات الصغيرة، نتراجع بـ 4% إلى 6%».

وأضاف باري، «يشعر المستثمرون بالقلق الشديد من ارتفاع أسعار الفائدة وتبعاتها السلبية على شركات التكنولوجيا». معتبراً أنه يجب التحول نحو الأسهم الدورية من التكنولوجيا، وبأن القطاعات الفرعية مثل أشباه الموصلات والبرمجيات يجب أن تعمل بشكل جيد مع إعادة الانفتاح الاقتصادي وانتعاش التصنيع العالمي.

أسهم التكنولوجيا

إلى ذلك، حققت أسهم التكنولوجيا مكاسب طفيفة الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 0.1%، لكن أشباه الموصلات ارتفعت بنسبة أكبر عند 3% تقريباً، وارتفعت أسهم البرمجيات بنسبة 0.2%.

وصعد مؤشر «ناسداك» 0.3% خلال الأسبوع إلى 13470 نقطة، وتراجع «داو جونز» بنسبة 0.5% إلى 34207 نقطة. بينما انخفض مؤشر «إس أند بي» بنسبة 0.4% عند 4155 نقطة. وحققت صناديق الاستثمار العقارية أفضل أداء لها بارتفاع 0.9%، تلتها الرعاية الصحية بارتفاع 0.7%. في حين كانت «التكنولوجيا الحيوية» الأكثر ارتفاعاً في الأسبوع مع زيادة بنسبة 1.1%.

وتوقع باري أن ترتفع أرباح «إس أند بي 500» بنسبة 7% لهذا العام عما كانت عليه مع بدء موسم تقارير الربع الأول. كما توقع أيضاً أن يناقش مجلس الاحتياطي الفيدرالي تخفيض مشترياته من السندات في اجتماع «جاكسون هول» أواخر الصيف القادم، وهذا هو الدافع المحتمل الأكبر للتصحيح.

وأكد باري أنه من الطبيعي أن يركز المستثمرون الآن على الاحتياطي الفيدرالي وسياسته التي لم تتغير كثيراً منذ ضرب الوباء العام الماضي. معتبراً أن صدمة عدم اليقين الحاصلة ستقود إلى تصحيح محتمل، والجميع يركز على ذلك.

وأوضح أن عوائد سندات الخزانة تراجعت خلال الجهود المبذولة في واشنطن للتوصل إلى خطة من الحزبين بشأن الإنفاق على البنية التحتية. وبأن الهوس الذي تسبب به الصعود الصاروخي لعملة «بيتكوين» مدفوع إلى حد كبير بفكرة الإنفاق الضخم، مشيراً إلى أن العملة الرقمية الأشهر اكتسبت زخمها بسبب احتمالية التضخم والتحفيز الكبير.

أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري:

الاثنين

نتائج: «لوردستاون موتورز»

الثلاثاء

نتائج: «نوردستروم»، و«تول براذرز»، و«إنتويت»، و«أجيلينت»، و«أوتوزون»، و«كراكر باريل»، و«بيرشينج سكوير هولدينجز»، و«أوربان أوتفيترز»، و«زي سكالر».

9:00 تقرير ستاندرد أند بورز «كيس-شيلر» لأسعار المنازل.

9:00 أسعار المنازل من وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية FHFA

10:00 مبيعات المنازل الجديدة

10:00 مؤشر ثقة المستهلك

10:00 مقابلة نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

الأربعاء

نتائج: «نيفيديا»، و«سنوفليك»، و«بنك أوف مونتريال»، و«كابري هولدينجز»، و«أمريكان إيجل آوتفيترز»، «وركداي»، «بيور ستوراج»، «ديزاينر براندرز».

الخميس

نتائج: «بيست باي»، و «سيلزفورس»، «كوستكو»، «ديل»، «بوكس»، «ألترا بيوتي»، «أوتوديسك»، و«ليونزجيت»، «كانديان إمبيريال بنك»، «رويال بنك أوف كندا»، «بورلينجتون ستورز»،«دولار جنرال»، «ميدترونيك».

8:30 مطالبات البطالة الأولية

8:30 تقرير السلع المعمرة

8:30 إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للربع الأول

10:00 تقرير مبيعات المنازل المعلقة.

الجمعة

8:30 مؤشر الإنفاق الشخصي

8:30 المؤشرات المتقدمة

9:45 مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو

10:00 مؤشر درجة تفاؤل المستهلك وثقته

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة.