شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو يودع سيتي بصورة أسطورية وسجل قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دلّل نادي مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، نجمه الأرجنتيني وهدافه التاريخي سيرجيو أجويرو، برسم صورته على جدار في شارع ديل وسط مدينة مانشستر، مع صرخة المعلق مارتن تيلر الشهيرة: «أجويرووووو»، وعبارة: «تبقى المدينة دائماً مدينتك»، لتخليد هدف «الكون» في شباك كوينز رينجرز في آخر ثانية الذي أهدى «القمر السماوي» لقب الدوري موسم 2011-2012.

كما أهدى مانشستر سيتي النجم الأرجنتيني لوحة موزاييك في أكاديمية سيتي لكرة القدم بالقرب من ملعب تمرينات، وهو يحتفل بواحد من أهدافه الكثيرة، وتم الكشف عن تمثال له تقديراً لأسطورته في النادي، حيث يعد أكثر من سجل أهداف له في الدوري طوال تاريخه برصيد 184 هدفاً.

وكان وداع أجويرو للنادي خيالياً أيضاً الأحد، عندما شارك في الشوط الثاني من مباراة إيفرتون وسجل هدفين، ليرفع رصيده إلى 184 هدفاً في الدوري، ويصبح أكثر من يسجل لناد واحد في تاريخ «البريميرليج»، متخطياً رقم واين روني مع مانشستر يونايتد ( 183 هدفاً).

وعلق أجويرو على صورته في اللوحة، وقال: أفضل ذكرى لن أنساها أبداً، ولا أعتقد أنها تحصل في بلد آخر، أو حتى في إنجلترا يوم سجلت الهدف القاتل في شباك كوينز بارك رينجرز في آخر مباراة عام 2012. أشعر كأنني سجلت الهدف أمس كلما شاهدته مع أصدقائي وابني رغم مرور سنوات طويلة. كان جنوناً ومذهلاً، فزنا بالكثير من الألقاب بعده لكن الاحتفال في ذلك العام كان مختلفاً، أعتقد أننا احتفلنا يومين على التوالي وكنا نصرخ «أبطال، أبطال» طوال الوقت، كانت لحظة فريدة.