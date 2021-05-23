شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي يحتفل بدرع «البريميرليج» بخماسية رائعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه بأفضل طريقة، بفوزه على إيفرتون 5-صفر، في حين ضمن ليفربول وتشيلسي البطاقتين الأخيرتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوز الأول على ضيفه كريستال بالاس 2-صفر، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه أستون فيلا 1-2 مستفيداً من خسارة ليستر سيتي أمام ضيفه توتنهام 2-4 الأحد، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من «البريميرليج».

واستفاد ليفربول من خسارة تشيلسي وليستر سيتي، وأنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق اللندني وثلاث نقاط أمام ليستر سيتي.

ودخلت الأندية الثلاثة المرحلة الأخيرة وعينها على البطاقتين الأخيرتين للمسابقة القارية العريقة، بعدما ضمن مانشستر سيتي البطاقة الأولى بفضل تتويجه باللقب، وجاره مانشستر يونايتد الثانية بالوصافة.

وحقق ليفربول، بطل الموسم الماضي، الأهم كونه كان بحاجة إلى الفوز لحجز بطاقته وهو ما فعله أمام ضيفه كريستال بالاس الذي خاض مباراته الأخيرة بإشراف مدربه روي هودجسون، المدرب السابق لليفربول.

وانتظر ليفربول الدقيقة 36 لافتتاح التسجيل عندما انبرى المدافع الدولي الاسكتلندي أندرو روبرتسون لركلة ركنية ارتطمت بقدم البرازيلي روبرتو فيرمينو فتابعها الدولي السنغالي ساديو ماني بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى، (36).

وأمَّن ماني فوز ليفربول عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من المهاجم الدولي المصري محمد صلاح بعد لعبة مشتركة مع الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي خاض مباراته الأخيرة مع ليفربول، داخل المنطقة فسددها قوية ارتطمت بالمدافع 24 وعانقت الشباك (74).

هدية توتنهام

وفي المباراة الثانية، استفاد تشيلسي من هدية جاره اللندني توتنهام الفائز على ليستر سيتي 4-2، ليضمن بطاقته رغم خسارته أمام أستون فيلا 1-2.

وحسم أستون فيلا الشوط الأول في مصلحته بهدف لمهاجم تشيلسي السابق الدولي البوركينابي برتران تراوريه قبل نهايته بدقيقتين.

وحصل أستون فيلا على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها المغربي الأصل الهولندي الجنسية أنور الغازي بنجاح، مسجلاً الهدف الثاني (52).

وسجل المدافع الأيسر بن تشيلويل الهدف الوحيد لتشيلسي في الدقيقة 70 إثر تلقيه كرة عرضية من الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيك تابعها داخل المرمى الخالي (70).

قلب طاولة

وفشل ليستر سيتي في استغلال عامل الاستضافة وتقدمه مرتين وخرج خاسراً 2-4.

ومنح جايمي فاردي التقدم لليستر سيتي من ركلة جزاء (18)، لكن هاري كاين أدرك التعادل بتسديدة قوية على الطاير بيسراه من مسافة قريبة مرت بين ساقي الحارس الدولي الدنماركي العملاق كاسبر شمايكل، (45+3).

واصطاد فاردي ركلة جزاء ثانية مطلع الشوط الثاني إثر عرقلته من المدافع الدولي الكولومبي دافيدسون سانشيز، فانبرى لها بنفسه مانحاً التقدم مجدداً لفريقه (52)، لكن الحارس شمايكل ارتكب خطأ في إبعاد كرة عرضية فارتدت من يده إلى داخل المرمى مانحاً التعادل للضيوف (76).

وقلب البديل الويلزي جاريث بايل، الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 87 بتسديدة قوية زاحفة إثر تمريرة من كاين، والسادسة من الوقت بدل الضائع من مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة زاحفة ارتطمت بالقائم الأيمن وارتدت إليه ليتابعها داخل المرمى الخالي.

وفاز مانشستر سيتي على إيفرتون بخماسية جابرييل خيسوس وروبن دياز وفيل فودين ورحيم سترلينج وسيرجيو أجويرو، «ثنائية»، كما فاز مانشستر يونايتد على وولفر هامبتون 2-1، وأرسنال على برايتون 2-صفر.

وضمن وست هام يونايتد البطاقة الثانية المؤهلة إلى مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه على ضيفه ساوثمبتون بثنائية سجلها الإسباني بابلو فورناليس (30 و33).