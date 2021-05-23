شكرا لقرائتكم خبر عن كين يحرز لقب الهداف للمرة الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج هاري كين المتوقع رحيله عن توتنهام هذا الموسم بلقب هداف الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد تسجيله هدفاً في مباراة الفوز على ليستر سيتي 4-2.

ورفع كين رصيده إلى 23 هدفاً، ليفك الشراكة مع النجم المصري محمد صلاح صاحب ال 22 هدفاً، والذي فشل في هز شباك كريستال بالاس.

وهذه المرة الثالثة التي يفوز بها هاري كين بجائزة الهداف بعد موسمي 2015-2016 و2016-2017، ليصبح ثالث لاعب يفوز بالجائزة 3 مرات، بعد الفرنسي تيري هنري نجم أرسنال السابق (4 مرات)، وهداف بلاكبيرن ونيوكاسل السابق لآلان شيرر (3).

أما صلاح، فأحرز اللقب مرتين موسمي 2017-2018 و2018-2019.