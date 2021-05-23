شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلق دخول القادمين من الدول المدرجة على «القائمة الحمراء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أعلنت البحرين، الأحد، تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء (وهي الهند وباكستان وسيريلانكا وبنجلاديش ونيبال) على الرحلات الجوية بدءاً من الإثنين، بما فيهم القادمين من هذه الدول الذين سيدخلون بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في الدولة، حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم، أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، (بنا)، يتوجب على المسافرين المتطعمين، أو غير المتطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة عشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي.

وبحسب البيان، يستثنى القادمون من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء مما يلي:

1- من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي والفحوصات: المتطعمون الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل وزارة الصحة أو الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها بحسب قرار وزيرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات متبادلة للاعتراف بشهادات التطعيم معها.

2- من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي: المتطعمون الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة من الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة.