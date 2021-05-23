شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها مواد البناء بنسبة 3.2%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.37%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.73%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.18%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.87%، وصعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.57%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%.

كما ارتفع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.28%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.27%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.11%، فيما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.83%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.01%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 674.580 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 659.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.9 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.69% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.29%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 15.20% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.4 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 13.7 مليون جنيه، 22.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 20.9 مليون جنيه، 51.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 10812 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 2205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13274 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 2258 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3214 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 57 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.