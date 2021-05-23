شكرا لقرائتكم خبر عن برامج سياحية مشتركة.. العناني يناقش مع سفير اليونان تعزيز التعاون السياحي والأثري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، سفير دولة اليونان بالقاهرة نيكولاوس جاريلينس (Nikolaos GARILIDIS)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون السياحي والأثري وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة في ظل بدء دولة اليونان للفتح السياحي التدريجي بها.

كما بحث وزير السياحة والآثار والسفير اليوناني بالقاهرة إمكانية التعاون في مجال البحث العلمي وعمل بعثات آثرية مشتركة، بالإضافة إلى التنسيق فيما يخص إعداد برامج سياحية مشتركة بين البلدين ولا سيما في مجال سياحة الكروز.