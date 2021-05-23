شكرا لقرائتكم خبر عن ما الحالات التى تحرم الموظف من الترقية فى قانون الخدمة المدنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الترقيات أحد الحوافز والحقوق التى نص عليها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ولذلك وضع القانون شروطا للترقيات حتى يحصل عليها من يستحق من الموظفين، ولذلك وضع القانون موانع تحول دون ترقية الموظف.

هل تمنع الإعارة ترقية الموظف؟ نص القانون على أنه لا يحق للموظف المعار سواء داخليا أو خارجيا الحصول على ترقيته. وماذا يكون الوضع بعد انتهاء الإعارة؟

يحق للموظف الترقية بعد انتهاء الإعارة أو فور عودته منها.

هل تؤثر الإجازات على الترقية للموظف؟

نص قانون الخدمة المدنية على أنه لا يحق للموظف الترقية اذا حصل الموظف على إجازة بدون أجر الا بعد الانتهاء من الاجازة والعودة مرة أخرى للعمل.

هل توجد استثناءات فيما يخص الإجازات؟

نص القانون على أن هناك حالتين من الإجازات يحق للموظف الحصول على ترقيته خلالها وهي الاجازة المرضى او إجازة رعاية الطفل بالنسبة للسيدات.

هل هناك حالات تمنع الموظف من الترقية مثل المحاكمة او الوقف عن العمل؟ - وفقا لقانون الخدمة المدنية وهو اذا تمت إحالة الموظف الي المحاكمة التأديبية أو الجنائية او موقوفا عن العمل وذلك طول مدة الإحالة" أو الوقف لايجوز في هذه الحالة لا يجوز تأخير الترقية للموظف مدة تزيد عن عامين.

هل الجزاءات تحرم الموظف العام من الترقية؟ - تعد الجزاءات من موانع الترقية للموظف بالجهاز الإداري للدولة و اذا وقع على الموظف جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد عن 10 أيام او جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.