شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. نصف مستخدمي الطيران الداخلية يفكرون في التحول للسكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت نتائج استطلاع نُشِرَت اليوم الأحد أن أكثر من نصف مستخدمي خطوط الطيران الداخلية في ألمانيا يفكرون في التحول إلى استخدام قطارات السكك الحديدية لحماية البيئة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد فورسا أن 56% من الأشخاص الذين كانوا يستخدمون خطوط الطيران الداخلية في التنقل في البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، يفكرون حاليا في التحول إلى استخدام القطارات، مقابل 42% قالوا إنهم لا يفكرون في هذا التحول. وحسب النتائج، فإن 25% من الألمان اعتادوا وضع مسألة التوازن البيئي أو انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في اعتبارهم خلال التخطيط لأسفارهم واختيار وسيلة النقل، مقابل 66% قالوا إنهم لا يفعلون هذا.