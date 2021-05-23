شكرا لقرائتكم خبر عن مليار درهم تصرفات عقارات دبي مطلع الأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة، الأحد، تسجيل 290 مبايعة بقيمة 743.22 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 364.82 مليون درهم، و256 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 378.4 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 200 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل؛ إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 287.93 مليون درهم، منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 52.22 مليون درهم، و58 رهن فلل وشقق بقيمة 235.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 136 مليون درهم، وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 26 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 54.67 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الحبية الأولى بقيمة 37 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة 7 ملايين درهم.