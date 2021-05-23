شكرا لقرائتكم خبر عن العملات المشفرة تتكبّد تريليون دولار.. «بيتكوين» تنزلق مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استمرت موجة التقلب الكبيرة التي تعصف بعملة «بتكوين» وغيرها من العملات المشفرة، مع استمرار العملة الأكبر عالمياً في التراجع، حيث انخفضت قيمتها 13% تقريباً يوم الأحد ليتم تداولها عند 33.39 ألف دولار، وفي اليوم السابق، ارتفعت «بيتكوين» فوق 38 ألف دولار بعد تغريدة من إيلون ماسك قال فيها إنه يدعم العملات الرقمية في المعركة ضد العملات الورقية.

وخسرت سوق العملات المشفرة قرابة تريليون دولار من قيمتها التي وصلت، الأحد، إلى 1.6 تريليون دولار مقابل 2.55 تريليون دولار قبل أسبوعين تقريباً.

ويمر المستثمرون في «بيتكوين» بأصعب أسابيع التداول على الإطلاق بعد سلسلة من الأخبار السلبية مع تأرجح الأسعار بنسبة تصل 30% خلال اليوم.

وانخفضت «بيتكوين» إلى 30,016 دولار يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير.

وحتى مع هذه التقلبات، لا تزل العملة مرتفعة بأكثر من 250% منذ مطلع العام. وبدأ الامتداد المضطرب بعد أن قال ماسك إن شركته «تيسلا» لن تقبل الدفع بـ «بيتكوين» مشيراً إلى استخدام العملة المكثف للطاقة. وجاءت ضربة أخرى يوم الجمعة عندما كررت الصين تحذيرها بأنها تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة ضد تعدين العملات الرقمية كجزء من محاولة للسيطرة على المخاطر المالية. (وكالات)