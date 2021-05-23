«استثمر في عقارات دبي» تستضيف برنامج «ثنك تانك»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطان بن مجرن: الترويج للفرص العالمية من خلال منصة للمبتكرين

ماجدة علي راشد: طرح امتيازات وتسهيلات عديدة هي الأولى من نوعها

دبي: ”الخليج 365”

تستضيف «استثمر في عقارات دبي»؛ الوجهة الافتراضية لصناعة العقارات، وأبرز مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للترويج العقاري، برنامج Think Tank يومي 26 و27 مايو 2021، والذي يُعد البرنامج الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط هذا العام.

ومن شأن الحدث الذي سيُعقد بالشراكة مع معرض العقارات الدولي، ويشمل مختلف القطاعات والصناعات، تلبية كافة احتياجات وتطلعات شريحة واسعة من الجمهور والمتعاملين.

وتستعد مبادرة «استثمر في عقارات دبي» من خلال هذا الحدث الفريد من نوعه، لوضع بصمتها من جديد على خارطة قطاع الفعاليات وخلق فرص أكبر للجمهور؛ إذ ستجمع النسخة الثانية، مشاركين من مختلف المجالات بهدف تطوير حلول مبتكرة حول تحديات معينة في قطاعاتهم، وتعزيز أنشطة القطاع العقاري.

وسيجمع البرنامج نخبة من قادة الشركات، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، ومزوّدي التكنولوجيا، والخبراء الماليين والاقتصاديين، والمعلمين، والمتخصصين في الصناعة، والمهنيين والمبتكرين من مختلف القطاعات.

وعلاوة على ذلك، سيرحب الحدث أيضاً بمشاركة كافة المؤسسات العامة والخاصة، فضلاً عن المنظمات المحلية والدولية التي تحرص على استكشاف وطرح أفكار جديدة، ومشاركة معارفهم وإبداعاتهم، والسعي نحو الحصول على نظرة شاملة وواسعة في مجالات تخصصهم.

كما سيتيح هذا الحدث الخاص للمشاركين، التعاون والعمل معاً لوضع حلول جديدة لمواجهة التحديات التي تواجههم في القطاعات الرئيسية مثل التمويل، وإدارة المرافق، والاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، والتسويق، والخدمات الحكومية، والمعرفة، ونمط الحياة، والمدن الذكية، والمدن المستدامة، وتكنولوجيا العقارات، وبالتالي، فإن الحدث يلعب دوراً مهماً في اتخاذ قرارات مستنيرة وصياغة سياسات فعالة في المستقبل، بهدف تحسين وضع القطاع العقاري.

منصة للمبتكرين

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يشهد القطاع العقاري تطوراً سريعاً، ومن المهم أن نعمل سوياً لوضع حلول وأفكار مبتكرة، وتعزيز قنوات الاتصال حتى خارج القطاع العقاري. سيساعد برنامج Think Tank، وهو أحدث عرض في نسخة هذا العام، في الترويج للفرص العالمية من خلال توفير منصة للمبتكرين والمفكرين المشاركين لاستكشاف وطرح الحلول معاً في منصة واحدة، وبالتالي مناقشة أبرز القضايا والتحديات والمبادرات التطويرية والأفكار المبتكرة في القطاعات الرئيسية، بما فيها القطاع العقاري، إضافة إلى تثقيف وتوعية جمهورنا العالمي وتقديم وجهات نظر وأفكار مبتكرة».

امتيازات وتسهيلات

وقالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك: «تواصل إمارة دبي ريادتها في تعزيز البيئة الابتكارية التي من شأنها أن تسهم في جعل الاستثمار العقاري في الإمارة فريداً من نوعه، عبر طرح امتيازات وتسهيلات عديدة هي الأولى من نوعها. سيعمل برنامج Think Tank، على تعزيز الفرص بشكل كبير في السوق العقاري في دبي من خلال الرؤى الرائعة التي ستشاركها مختلف القطاعات المشاركة في الحدث، كما أنه بلا شك سيحدث ثورة في مستقبل دبي، ويوفّر إمكانيات جديدة للإمارة كمركز استثمار عالمي».

وسيتألف أعضاء البرنامج من نخبة من الخبراء في مجال عملهم، وسيتم تقسيمهم إلى عدة مجموعات، حيث تمثل كل مجموعة قطاعاً معيناً، على أن تجري كل مجموعة جلسة عصف ذهني لتحديد اتجاه معين في قطاعه يحتاج إلى معالجة، ويتطلب مزيداً من الاهتمام والاستكشاف، بحيث سيتعاون الأعضاء لتبادل المعرفة والخبرات والأوراق البحثية لتقديم أفكار ووجهات نظر جديدة إلى الطاولة، وابتكار حلول جديدة حول التحديات والقضايا المحددة مسبقاً.

حلول التمويل الجديدة

وبالنسبة لقطاع التمويل، يمكن لمراكز الأبحاث مناقشة حلول التمويل الجديدة وكذلك أدوات الأمن العقاري التي يمكن إتاحتها للمقرضين والمقترضين للعقارات، الذين يتطلعون إلى الوصول إلى رأس المال لشراء وتجديد العقارات والاستثمارات العقارية الأخرى.

ونظراً لأن العقارات ظلت وسيلة شائعة تقود النمو الاقتصادي والثروة المالية بين المستثمرين، فقد يناقش قطاع المعرفة حلولاً مبتكرة لتحسين القدرة التنافسية العالمية للمهنيين في صناعة العقارات، بهدف تنمية معارفهم واكتساب مهارات إضافية.

كما يمكن للمفكرين في مجموعة إدارة المرافق مناقشة الحلول الجديدة لتبسيط عملية إدارة المرافق بأكملها، بدءاً من إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية، وإدارة الممتلكات المادية لضمان مزيد من الوظائف والسلامة والكفاءة للممتلكات العقارية.

فرص مربحة

ومع انطلاق مؤتمر Think Tank، الذي يشمل كافة القطاعات الرئيسية، ستتاح للعارضين فرصة اللقاء بمجموعة كبيرة من الزوار وعرض مشاريعهم ذات المستوى العالمي بشكل فعال، مما يسهم في خلق فرص مربحة وفوائد كبيرة.

وإلى جانب ذلك، سيكون الحدث بمثابة منصة ومركز للتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين وكبار المستثمرين والمؤسسات الرائدة، مما يوفر فرصاً حقيقة لبناء شراكات واتفاقيات تعاون مثمرة.

ولا زالت مبادرة استثمر في عقارات دبي ملتزمة بصناعة فرص تجارية واسعة للسوق العقاري في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة كمدينة صديقة للمستثمرين. ووفقاً لتحليلات فاليو سترات دبي 2021، من المتوقع أن تدعم المحفزات الجديدة للحكومة، بما فيها توفير تأشيرات للمتقاعدين المغتربين، وكذلك توسيع نظام التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات لجذب الوافدين الأجانب للإقامة في الإمارات العربية المتحدة لدعم سوق العقارات هذا العام.

ونظراً لتطوير اللقاحات الذي يمثل حلاً تدريجياً للأزمة الصحية الحالية، فمن المتوقع أن يشهد اقتصاد دبي مزيداً من الاستقرار، إضافة إلى انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي القادم، والذكرى الخمسين لدولة الإمارات.

سوق شديد التنافس

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لاستثمر في عقارات دبي: «إن السوق العقاري سوق شديد التنافس ويتطلب دعماً إضافياً من مختلف القطاعات لتحسين العوامل المختلفة التي تؤثر في وضعها الحالي وتكون قادرة على تعظيم إمكاناتها الكاملة. سيساعد برنامج Think Tank، في تحقيق هذا الهدف وسيجمع العديد من الإمكانات في صناعة العقارات وكذلك لجميع القطاعات المشاركة، وبدون أدنى شك، سيساعدنا برنامج Think Tank في إيجاد حلول رائدة واكتساب المعرفة التي من شأنها أن تساعد في تسريع النمو الاقتصادي وازدهاره».