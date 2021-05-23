شكرا لقرائتكم خبر عن «أصدقاء الرضاعة الطبيعية» تقدم حزمة من المبادرات الصحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

نظمت «جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية»، التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عدداً من المبادرات والفعاليات خلال شهر رمضان، تضمنت عقد محاضرات توعوية عن بُعد، وتنظيم ملتقيات تثقيفية للأمهات، بالتعاون مع عدد من المستشفيات في إمارة الشارقة، استهدفت فيها 28 أماً، بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية، وضرورة الاستمرار بها كونها الغذاء الأمثل للطفل.

كما شملت المبادرات تقديم خدمة مستلزمات الرضاعة لـ 25 أماً، ونشر 228 منشوراً توعوياً وعرض 5 مواد فيلمية بلغة الإشارة، تحمل رسائل توعوية بفوائد الرضاعة الطبيعية للطفل، عبر مواقع التواصل الخاصة بالجمعية، فضلاً عن تقديم 38 استشارة صحية قدمها نخبة من الأطباء والمختصين الصحيين. في حين بلغ عدد المتدربات من مرشدات الرضاعة في المستشفيات والعيادات خلال رمضان 6 متدربات.

ملتقى شهر الخير

تعزيز الوعي الصحي

وأكدت المهندسة خولة النومان، رئيسة الجمعية، أن المبادرات والبرامج التي أطلقتها الجمعية خلال رمضان المبارك، تشكل امتداداً لجهودها لرفع مستوى الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع، وتعزيز مفهوم الرضاعة الطبيعية وتشجيع ودعم والأمهات على الالتزام بها،لأهميتها للأم أو الطفل.

مشيرةً إلى أن تنظيم هذه الفعاليات يأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في ضرورة العمل على إطلاق الحملات التوعوية والتثقيفية لتحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات وتشجيع الرضاعة الطبيعية.

كما نظمت الجمعية جلسة رمضانية تحت شعار «ملتقى شهر الخير» جمعت أعضاء مجلس الإدارة والموظفين ومجموعة من المتطوعات، ولمناقشة الأفكار الإبداعية التي تسهم في تطوير البرامج التثقيفية والتوعوية.