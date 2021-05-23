شكرا لقرائتكم خبر عن بوب حارس بيرنلي سيخضع لجراحة في الركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال شون دايك مدرب بيرنلي، الأحد، إن الحارس نيك بوب سيخضع لجراحة في الركبة الأسبوع المقبل مما يثير الشكوك حول مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل.

وغاب بوب البالغ عمره 29 عاماً عن آخر مباراتين لبيرنلي؛ بسبب الإصابة وأكد دايك أن الحارس سيغيب أيضاً عن المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم أمام شيفيلد يونايتد.

وقال دايك لشبكة بي.تي سبورت: للأسف سيحتاج نيك إلى جراحة بسيطة في ركبته. لم يكن توقيتاً مثالياً بالنسبة له أو للفريق وربما أيضاً لمنتخب إنجلترا. سننتظر لنرى ما الذي سيحدث. ليست إصابة خطرة؛ لكنها تحتاج إلى تدخل جراحي.

وتنطلق بطولة أوروبا في 11 يونيو/ حزيران المقبل، وتستهل إنجلترا مشوارها أمام كرواتيا بعدها بيومين في لندن.