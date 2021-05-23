شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان ينهي موسمه المظفر بفوز كبير على أودينيزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل إنتر ميلان رسمياً بلقبه بطلاً للدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الـ19 في تاريخه والأولى منذ 2010، بمهرجان تهديفي في مرمى ضيفه أودينيزي 5-1 الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وبكر إنتر ميلان بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الثامنة عبر مدافعه الدولي الإنجليزي السابق آشلي يونغ بتسديدة بيسراه إثر تمريرة من الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس لعبها ساقطة من مسافة قريبة داخل المرمى.

وعزز لاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن تقدم أصحاب الأرض بهدف ثانٍ قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول من ركلة حرة مباشرة (44).

وواصل إنتر ميلان سيطرته في الشوط الثاني وحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي داخل المنطقة من الهولندي مارفين تسيخلار فانبرى لها مارتينيس مسجلاً الهدف الثالث ورافعاً رصيده إلى 17 هدفاً هذا الموسم (55).

وأضاف الجناح الدولي الكرواتي إيفان بيريشيتش الهدف الرابع بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة بعد تمريرة من لاعب الوسط الدولي الأوروغوياني ماتياس فيسينو (64)، قبل أن يسجل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الخامس من مسافة قريبة عندما لعب الدولي التشيلي أليكسيس سانشيس كرة ساقطة ارتطمت بالقائم الأيسر وارتدت من لوكاكو إلى داخل المرمى (71).

وعزز لوكاكو موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 24 هدفاً بفارق خمسة أهداف خلف مهاجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو المتصدر.

وحصل أودينيزي على ركلة جزاء بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد إثر لمسة يد على إريكسن، فانبرى لها الأرجنتيني الآخر روبرتو بيريرا بنجاح (79).

وهو الفوز الـ28 لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل سبعة تعادلات وثلاث هزائم فقط، فجمع 91 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه أتالانتا الذي يستضيف ميلان لاحقاً.