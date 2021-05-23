شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية بناء الأجسام تنهي تحضيراتها لدورة المستوى الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي الترتيبات النهائية لتنظيم دورة المستوى الرابع لمدربي بناء الأجسام واللياقة البدنية على مستوى الشرق الأوسط التي تقام يومي 28، و29 مايو الجاري.

تنظم الدورة «عن بعد» من خلال تطبيق زووم للواقع الافتراضي تحت إشراف العقيد عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وزايد الجلاف نائب الرئيس والمدير العام، ويقودها كبير المحاضرين الدوليين بالأكاديمية المهندس وليد عبدالكريم، ويعاونه المحاضر الدولي طرفة الدرويش.

وتتضمن الدورة مجموعة من المحاور المهمة الخاصة يصقل وتطور وتأهيل المدربين منها شرح تقنيات التنفس أثناء التدريبات وخلال الراحة، التدريب وأثره على القلب والأوعية الدموية، كيفية عمل تقييم للحالة البدنية لأبطال وممارسي رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية.

واعتبر العقيد عبدالكريم سعيد دورة المستوى الرابع محطة مهمة في برنامج الحصول على درجة الماجستير من قبل الأكاديمية الذي يتكون من 9 مستويات، وذلك لما يتضمن من معلومات وبرامج تدريبية تساهم في صقل وتدريب المدربين وتأهيلهم للقيام بواجباتهم التدريبية.

وأوضح كبير المحاضرين المهندس وليد عبدالكريم مدير الشؤون الفنية، أن الأكاديمية بصدد تنظيم عدد من الدورات في أعقاب دورة المستوى الرابع، منها دورة المستوى الثاني التي تقام أيام 10، و11، و12 يونيو المقبل، ودورة التغذية يومي 2، و3 يوليو، ودورة المستوى الأول 26، و27، و28 أغسطس المقبل