شكرا لقرائتكم خبر عن الفنزويلية روخاس تحقق ثانية أفضل وثبة ثلاثية في التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت بطلة العالم الفنزويلية يوليمار روخاس ثانية أطول قفزة في تاريخ منافسات الوثبة الثلاثية خارج القاعة بتسجيلها مسافة 15,43 متراً في لقاء أندوخار في إسبانيا.

وحطّمت حاملة لقب الوثبة الثلاثية في آخر نسختين من بطولتي العالم لداخل وخارج القاعة رقمها القياسي الشخصي خارج الصالات بسنتمترين.

وبقيت روخاس (25 عاماً) على بعد سبعة سنتمترات من الرقم القياسي العالمي لخارج القاعة (15,50 متراً) الذي حققته الأوكرانية إينيسا كرافيتش في العام 1995.

سبق لروخاس أن حققت قفزة بلغت 15,43 متراً داخل القاعة في فبراير 2019، وهو الرقم القياسي العالمي لداخل الصالات.

حققت الميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 خلف الكولومبية كاترين إبارغين، وستكون مرشحة بقوة لحصد الذهب في أولمبياد طوكيو المؤجل الذي ينطلق في 23 يوليو.