شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. 25 مليار جنيه لتمويل الزيادة بمرتبات العاملين بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 23-5-2021 أخبار الاقتصاد المصري، ومن أبرزها تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية

وزير المالية: 25 مليار جنيه لتمويل الزيادة فى المرتبات للعاملين بالدولة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مع مرتب شهر يوليو المقبل؛ بما يُسهم فى تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، على نحو يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التى تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافى المقرر لهم جميعًا.

أضاف أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونية المقبل؛ بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.

رانيا المشاط توقع اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقى بـ145مليون يورو للسكك الحديد

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية تمويل تنموي مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 145 مليون يورو، بهدف تحسين عوامل الكفاءة والأمان في منظومة السكك الحديدية من خلال تزويد الخطوط الرئيسية للهيئة (الإسكندرية / القاهرة / اسيوط/ نجع حمادي و خط بنها / بورسعيد) بطول 953 كم بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث ETCS-L1 للتحكم في مسير القطارات وايضا تزويد عدد 100 جرار بنفس النظام، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي، وفريق عمل الوزارتين، ومسئولي هيئة السكك الحديدية.

يأتي ذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتوفير التمويلات للمشروعات التنموية المختلفة، لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم خطط وزارة النقل لتحديث منظومة السكك الحديدية التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.

وزيرة الصناعة تبحث مع يوتنج الصينية خطط التوسع فى إنتاج الأتوبيسات بمصر

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع ممثلى شركة يوتنج الصينية ومجموعة الجيوشي موتورز حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة المقام فى مصر لإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات بالتعاون مع مجموعة جيوشى موتورز والتوسعات الجديدة التى تعتزم الشركة الصينية تنفيذها فى مصر خلال المحلة المقبلة لإنتاج الأتوبيسات والمينى باصات التى تعمل بالغاز الطبيعى .

وحضر اللقاء بنج زاو الرئيس التنفيذى للمعاملات بشركة يوتنج الصينية ومحى الدين جيوشى رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشى موتورز وخالد جيوشى نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب حاتم العشرى مستشار الوزيرة للإتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على توفير كافة أوجه الدعم لمختلف الشركات العالمية للإستثمار بالسوق لمصرى ونقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المصرية ،مشيرةً إلى أن التوجه الحالى للدولة المصرية يستهدف التحول نحو إستخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعى والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى بالتوازى مع توطين المركبات التى تعمل بالطاقة الكهربائية.

وزير البترول: التطوير الشامل بصناعة التكرير يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى فى 2023

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الاسكندرية لمتابعة سير العمل بعددٍ من مصافى التكرير ومشروعات تصنيع البترول شملت شركات الأسكندرية للبترول وأموك وأنربك من أجل الوقوف على معدلات تنفيذ الخطط والبرامج الجارية للتطوير والتحديث وزيادة الطاقات الإنتاجية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحديث أنظمة السلامة والامن الصناعي وحماية البيئة، إلى جانب متابعة جهود تأهيل وتطوير أرصفة حوض البترول بميناء الأسكندرية .

وأكد الملا أن ما تشهده صناعة تكرير البترول حاليا من تطوير شامل وبرامج لرفع كفاءة المصافى وتحديثها وتنفيذ وتشغيل مشروعات جديدة يستهدف دعم منظومة متطورة لتكرير وتصنيع البترول في مصر تلائم مرحلة التطور والنمو التي تشهدها الدولة المصرية وتواكب المواصفات العالمية وتحقق رؤية وزارة البترول في الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.

كما أكد الملا ضرورة المراجعة المستمرة لإجراءات السلامة في مختلف المشروعات البترولية وفقا للمعايير العالمية، موجهاً بعقد ورش عمل بصفة دورية مع المختصين من أجل تطبيق إجراءات لتحسين منظومة السلامة والصحة المهنية حفاظا على العاملين الذين تمثل سلامتهم أولوية قصوى.

التخطيط: الدستور المصرى أعطى أولوية للإنفاق على التعليم والصحة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها جميل حلمي نائب وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بالندوة التي عقدها الاتحاد النوعي لنساء مصر بعنوان "السلطة التشريعية والموازنة العامة للدولة" عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هدى بدران رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر، وأدارت النقاش الدكتورة لبنى رضا المدير التنفيذي للاتحاد، بمشاركة عدد من النائبات البرلمانيات، ومجلس إدارة الاتحاد وعضوات الجمعية العمومية للاتحاد.

وأشار جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إلي ان الهدف الأساسي من موضوع الندوة أن تكون هناك قراءة تحليلية بسيطة لملامح خطة التنمية المستدامة والتركيز علي ملامح خطة عام 2021/2022، حيث إن القدرة علي قراءة الخطة والموازنة أحد الأمور المهمة لما يترتب عليها من تحقيق المستهدفات والخطط والبرامج والمشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها كافة، مؤكدًا أهمية أن يكون الجميع علي دراية بملامح الخطة وانعكاسها علي حياة المواطنين.