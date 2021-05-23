شكرا لقرائتكم خبر عن فسيفساء «سيتشيس» تزين الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تم توقيع اتفاق بين شركة «سيتشيس Sicis » والمفوض الإيطالي للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، فيما يُعد مسرح الذاكرة محور الجناح الإيطالي في إكسبو والذي سيرتدي عباءة ذهبية ساحرة مصنوعة من الفسيفساء الذهب والذي يسكنه واحد من أشهر النزلاء: النسخة الأصلية ثلاثية الأبعاد لتؤم تمثال دافيد للنحات مايكل أنجلو.

وتغطي الجدران المحيطة بشرفة المسرح عباءة من الموزاييك «الفسيفساء» من صنع شركة سيتشيس «Sicis» الإيطالية الراعي البلاتيني للجناح والتي يعيد الفسيفساء المصنوع من الزجاج والذهب استنساخ تفاصيل رسومات قصر النورمان وكنيسة بالاتينا فى باليرمو أما القبة فستُظهر السماء المرصعة بالنجوم كما تظهر فسيفساء ضريح «جالاَ بلاشيديا» Galla Placidia فى راڤينا.

ولإنجاز هذه الروايات«الفسيفسائية» المدهشة، تم استخدام أكثر من اثنين ونصف مليون قطعة موزاييك، والمُصنعة وفقاً لتقنيات متقدمة. حيث تم تصنيع وتركيب كل واحدة منها يدوياً بواسطة أساتذة فن «الفسيفساء» بداخل أتيليه سيتشيس«Sicis» فى راڤينا، وبمجرد انتهاء هذه العمليات تم نقلها إلى الموقع ووضعها فى وجهتها النهائية.

وقد قامت سيتشيس «Sicis» فى سعيها للتحرك خارج الصندوق منذ أكثر من 30 عاماً بإنجاز وعمل «الفسيفساء» الفنية في مصانعها الخاصة بمواد مُنتجة بالكامل في إيطاليا.

وتتبنى سيتشيس «Sicis» بالكامل القيمة الثقافية والرمزية للجناح الإيطالي في المعرض العالمي اكسبو دبي الأول في بلد عربي وموضوع مشاركة بلدنا: «الجمال يجمع الناس». حيث تهدف هذه الأعمال إلى المساهمة في جعل الجناح بيئة قادرة على تقديم تجربة لاتنسى: هذا، ليس فقط بحكم الفعاليات التي يستضيفها بداخله، ولكن أيضاً بفضل المعرض والمشروع الزخرفي الفخم، والذي يُعد بمثابة معرضاً حقيقياً حيث يمكن فيه الالتقاء وتقدير الروح والثقافة والتاريخ والحرفية والصناعة والذوق الفني الإيطالي.

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