شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة قوية تقود الأسهم إلى ارتفاعات شبه جماعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تدفقت سيولة شرائية قوية في الأسهم المحلية بمستهل تداولات الأسبوع، استهدفت العديد من الأسهم في أكثر من قطاع، ومن ضمنها تلك التي من المتوقع انضمامها أو رفع أوزانها في مؤشر مورجان ستانلي «إم. إس. سي. آي» للأسواق الناشئة، وهو ما رفع مستويات السيولة إلى 1.86 مليار درهم.

وفي سوق العاصمة، حصد «العالمية القابضة» وحده سيولة بـ684.45 مليون درهم مرتفعاً 0.21% كما واصل «أبوظبي الأول» أداءه المثالي من خلال سيولة بـ246.84 مليون درهم ليرتفع 0.61% واستقطب «الدار» 151 مليون درهم مرتفعاً 1.1% وكذلك «أدنوك للتوزيع» بـ145.5 مليون درهم ليصعد 1.86%. كما ارتفع «أركان» 0.7% و«أغذية» 3.3%.

وفي سوق دبي، شهدت الأسهم ارتفاعاً شبه جماعي، في وقت اقتصرت التراجعات على أسهم 4 شركات؛ حيث صعد في قطاع العقار «إعمار العقارية» 2.73% الذي تصدر التداولات بـ 100 مليون درهم، كما ارتفع «إعمار للتطوير» 2% و«الاتحاد العقارية» 1.42% و«ديار» 0.69% و«داماك» 3.7%.

وتوزعت سيولة الأسهم بواقع 1.47 مليار درهم في سوق أبوظبي و385.9 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 499.46 مليون سهم، توزعت بواقع 220 مليون سهم في أبوظبي و.279.46 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7955 صفقة.

سوق أبوظبي

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.43% إلى مستوى 6546 نقطة مع ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع والخدمات.

وصعد قطاع البنوك 0.45% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.61% أمام انخفاض «أبوظبي الإسلامي» 0.18% واستقرار «أبوظبي التجاري».

وزاد قطاع الاستثمار 0.4% مستفيداً من مكاسب «العالمية القابضة» 0.21% و«إشراق» 3.34% و«الواحة كابيتال» 3%.

وارتفع قطاع العقار 1% مدعوماً بارتفاع «الدار» 1.1% على الرغم من نزول «رأس الخيمة العقارية» 0.68%.

وصعد قطاع الطاقة 1.17% نتيجة صعود «أدنوك للتوزيع» 1.86% و«طاقة» 0.72% على الرغم من نزول «دانة غاز» 0.37%. يأتي ذلك بينما استقر قطاع الاتصالات نتيجة استقرار سهم «اتصالات» عند إغلاقه السابق.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع 1.3% إلى مستوى 2786.89 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار والنقل والبنوك والسلع والاتصالات.

وارتفع قطاع العقار 2.16% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 2.73% و«إعمار للتطوير» 2% و«الاتحاد العقارية» 1.42% و«ديار» 0.69% و«داماك» 3.7%.

وصعد قطاع البنوك 0.63% نتيجة صعود «دبي الإسلامي» 1.92% على الرغم من انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.38%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.86% معززاً بارتفاع «دبي للاستثمار» 3.06% و«دبي المالي» 2.63% و«شعاع كابيتال» 0.64%.

وارتفع قطاع النقل 1.7% إثر ارتفاع «العربية للطيران» 2.23% و«أرامكس» 1.19% و«الخليج للملاحة» 3.71%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 100.2 مليون درهم مغلقاً عند 4.14 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة قدرها 55 مليون درهم ليغلق عند 4.76 درهم، ثم «داماك» بتداولات قدرها 32.5 مليون وأقفل عند 1.4 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» مستحوذاً على 684.45 مليون درهم ليغلق عند 94.2 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» باستقطابه 246.8 مليون درهم مغلقاً عند 16.52 درهم، ثم «الدار العقارية» الذي اجتذب 151.2 مليون درهم مغلقاً عند 3.63 درهم.

وسجل «السلام السودان» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 7.36% وأقفل سعره عند 1.75 درهم، بينما سجل «عُمان للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 9.71% إلى 2.23 درهم.

وكان أكبر المرتفعين بسوق أبوظبي «رأس الخيمة للأسمنت» بنسبة 14.94% مغلقاً عند 0.977 درهم، في المقابل جاء بمقدمة المتراجعين «الوطنية للتكافل» بنزوله 10% إلى 0.765 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 167.17 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 167.17 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.62 مليون درهم محصلة بيع العرب و 22.26 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و143.3 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 36.2 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و1.29 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 36.2 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.45 مليون درهم محصلة بيع العرب و30.72 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

المؤسسات

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 100.87 مليون درهم محصلة شراء، منها 39 مليون درهم محصلة شراء في دبي و61.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 100.87 مليون درهم محصلة بيع، منها 39 مليون درهم محصلة بيع في دبي و61.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.