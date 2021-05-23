شكرا لقرائتكم خبر عن «سوق دبي المالي»: اهتمام بين المؤسسات العالمية لتعزيز حضورها في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجح مؤتمر سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين 2021 في توطيد صلات الشركات المُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت في أسواق المال بدبي مع المؤسسات الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة، بريطانيا، أوروبا، آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات الفردية بلغ عددها 112 اجتماعاً مع 35 مؤسسة استثمارية عالمية يصل متوسط قيمة الأصول التي تديرها كُل منها إلى 40 مليار دولار.

وقد تم تنظيم المؤتمر يومي 18 و19 مايو/ أيار 2021، بالتعاون مع «جولدمان ساكس»، وبمشاركة 23 مسؤولاً رفيع المستوى يمثلون 10 شركات مُصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت من الصكوك والسندات في أسواق المال بدبي.

وقد مكن المؤتمر، الذي يحرص السوق على تنظيمه منذ العام 2007، مسؤولي الشركات من استعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها وآفاقها المستقبلية، وكذلك إبراز القدرات اللافتة التي أظهرتها للمحافظة على نمو أنشطتها، مدعومةً بالأداء المتفوق لدبي ودولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

التعافي الاقتصادي

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعكس نجاح المؤتمر ثقة المؤسسات الاستثمارية العالمية المتزايدة إزاء الآفاق المستقبلية لأسواق رأس المال في دبي، وتطلعهم لتعزيز حضورهم فيها خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة كبيرة في التعاطي بنجاح مع التحديات العالمية وسرعة تحوله اللافتة، بما جعل دبي ودولة الإمارات من بين دول الصدارة على صعيد التعافي الاقتصادي عالمياً. ونحن واثقون من قدرة أسواق المال في دبي على جني ثمار هذا الأداء الاقتصادي المتميز في المرحلة المقبلة، بما ينشط التداول، ويسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، علماً أن المستثمرين العالميين يمتلكون حضوراً لافتاً في السوق، ويمثلون ثلث قاعدته الاستثمارية الضخمة التي تضم مستثمرين ينتمون إلى 207 جنسيات مختلفة».

وتجدر الإشارة إلى أن حصة المستثمرين الأجانب من إجمالي قيمة التداول بلغت 46% خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجلت ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية ارتفاعاً نسبته 2.6% خلال الفترة ذاتها إلى 18.3% مقابل 17.8% بنهاية الربع الأول من العام 2020.

«جولدمان ساكس»

وبدورهما قال فادي أبو علي وزيد خالدي، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لـ«جولدمان ساكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: «لقد حظينا بشرف كبير تمثل في التعاون مع سوق دبي المالي لتنظيم عدد من هذه الحملات الترويجية للمستثمرين العالميين منذ الحدث الافتتاحي في العام 2007. يواصل المستثمرون المؤسسيون إبداء قدر كبير من الاهتمام بالمنطقة، وقد وفرت لهم الحملة الترويجية وسيلة فعالة للتفاعل مع فرق الإدارة العليا لبعض أكبر الشركات المدرجة في سوق دبي. ونودّ أن نتوجه بالشكر إلى القيادة العليا لسوق دبي المالي وكل الشركات المشاركة وقاعدة المستثمرين كذلك على منحنا هذه الفرصة لاستضافة هذه الفعالية المهمة».

المشاركون يُشيدون

وفي السياق ذاته، أشاد عدد من كبار المسؤولين في الشركات المشاركة في الحدث بالحضور الكثيف من قِبل المؤسسات الاستثمارية العالمية وتنوعها قطاعياً وجغرافياً، الأمر الذي يكرس الدور الحيوي لمؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين كحلقة وصل فعالة مع المجتمع الاستثماري عالمياً.

«دبي الإسلامي»

وصرح الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي قائلاً: «على الرغم من البيئة العالمية الاستثنائية التي نعيشها في الوقت الحالي، ضربت دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً في القدرة على المرونة والصمود والذي تجلى في إعادة تأكيد التصنيفات الائتمانية، وزيادة الأنشطة التجارية والإفصاحات التي تعكس الوضع السليم للشركات هذا العام. ومن الواضح أن الحملة الترويجية الأخيرة والناجحة لسوق دبي المالي خلال هذه الأوقات غير العادية من شأنها أن تساعد على تعزيز ثقة المستثمرين في تحسين ظروف العمل في إمارة دبي، بينما توفر منصة مهمة للتواصل مع أهم المستثمرين الرئيسيين على مستوى العالم. ونحن في بنك دبي الإسلامي ملتزمون بلعب دور رائد في تعزيز جاذبية أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال التفاعلات المنتظمة، والتي تتصف بالشفافية داخل أوساط المستثمرين على نطاق العالم، وسوف نظل متوافقين مع أهداف سوق دبي المالي لزيادة فرص المشاركة إلى أقصى حد في السنوات القادمة».

«إعمار العقارية»

وقال أميت جاين، «إعمار العقارية»: «إن العروض الدوليّة لسوق دبي المالي هي منصّة فريدة ودائمة للشركات والمستثمرين على حدٍّ سواء؛ حيث تُسهم في توحيد اتجاهات السوق المالية، وتساعد في تبادل الأفكار عبر شبكة واسعة أتيحت خلالها لشركة إعمار فرصة عرض نقاط قوّة أعمالها على الصعيد المالي، بالإضافة إلى التطوّرات التي حقّقتها وكيفية الحفاظ على المرونة في سير كل أعمالها. تعكس نتائجنا المركز القوي الذي تحتلّه الشركة على الصعيد المالي، والذي سيُسهم في المستقبل القريب في ارتفاع الإيرادات ومعدّل الربح وعائد المساهمين، ونتطلع إلى استمراريّة تحقيق النمو للفترة المتبقيّة من عام 2021».

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الشركات التي شاركت في المؤتمر ضمت 10 شركات هي: «إعمار العقارية»، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، «إعمار مولز»، «أمانات»، «إعمار للتطوير»، شركة سوق دبي المالي، بنك دبي التجاري، وموانئ دبي العالمية والعربية للطيران.