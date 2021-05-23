شكرا لقرائتكم خبر عن مطار دبي الدولي يسجل 7.62 مليون مسافر خلال 4 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجل مطار دبي الدولي نحو 7.62 مليون مسافر خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن هيئة دبي للطيران المدني.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية أن مطار دبي سجل أكثر من 1.87 مليون مسافر دولي خلال شهر إبريل/نيسان 2021، متراجعاً بنسبة طفيفة مقارنة مع مارس 2021.

وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في أعداد شركات الطيران الأجنبية التي تخدم المطار، إلا أن هنالك تراجعاً واضحاً في أعداد المسافرين، بسبب القيود على السفر في العديد من الأسواق العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وآسيا.

وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد حركات الطيران في المطار خلال إبريل نحو 17367 حركة جوية، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية العام إلى 68432 حركة.

ووصل حجم الشحن الجوي في مطار دبي الدولي خلال إبريل نحو 189.7 ألف طن، ليصل إلى 713 ألف طن خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ الشحن الجوي في مطار آل مكتوم الدولي خلال إبريل/نيسان نحو 14.6 ألف طن من الشحنات، لتصل إلى 58.1 ألف طن منذ بداية العام حتى نهاية إبريل.

ووصل عدد حركات الطيران في المطار إلى نحو 10.95 ألف حركة من يناير إلى إبريل 2021، منها 2740 حركة في إبريل فقط.