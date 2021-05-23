شكرا لقرائتكم خبر عن 192 مليون درهم حوافز مالية من «محمد بن راشد للمشاريع» 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 43.3 مليون درهم قروض لدعم الشركات الناشئة بنمو 246%

896.7 مليون درهم عقود عبر برنامج المشتريات الحكومية

اعتماد 5 حاضنات أعمال جديدة بمجموع 12 حاضنة

دبي: ”الخليج 365”:

أطلقت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، مبادرات اقتصادية مبتكرة وقدمت مزيد من الدعم والاستشارات لمجتمع رواد الأعمال في عام 2020 لتمكينهم من مواجهة التحديات غير المسبوقة في ظل تداعيات أزمة تفشي فيروس «كوفيد-».

وتلقت الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دبي ما يقدّر بأكثر من 192 مليون درهم من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية في عام 2020، مقارنةً بـ 170 مليون درهم في عام 2019، في حين بلغت قيمة الحوافز والخدمات المقدمة من المؤسسة في عام 2020 لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها إلى 823.16 مليون درهم.

ركيزة اقتصادية

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «تتماشى استراتيجية»مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة«مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي،رعاه الله، والتي تضع المواطن في صميم التنمية الاقتصادية. ونسعى جاهدين إلى دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، والتي تعد ركيزة اقتصاد الإمارة».

حلول مبتكرة

وأضاف الجناحي: «دفعتنا أزمة فيروس»كوفيد-19«إلى تطبيق حلول مبتكرة حيث ندرك في المؤسسة مدى أهمية ريادة الأعمال والموارد في دعم مبادرات ريادة الأعمال لتنويع خدماتنا وبرامجنا وحوافزنا، وركزنا على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وطمأنتهم من خلال الزيارات الميدانية والخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لهم للحفاظ على التدفقات النقدية والاستثمار في تطوير الأعمال».

إطلاق 1675 شركة وطنية

وشهد العام 2020 إطلاق 1675 شركة وطنية ناشئة في دبي، مقارنةً بـ 1470 خلال عام 2019 الأمر الذي يظهر اهتمام مواطني دولة الإمارات لتأسيس أعمال تجارية خاصة بهم على الرغم من التحديات الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز تنافسي لريادة الأعمال الناجحة والابتكار.

6 مليارات درهم

ووصل عدد أعضاء المؤسسة الفعالين في نهاية عام 2020 إلى 4786 منشأة موزعة على النحو التالي: رخص تجارية بنسبة 74% ورخص انطلاق بنسبة 26%.

وتقدر مساهمة هذه المنشآت في القيمة المضافة لاقتصاد إمارة دبي بحوالي 6 مليارات درهم بنهاية عام 2020 وشكلوا معًا أكثر من 43000 وظيفة.

وتبلغ قيمة القروض المقدمة من صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 43.3 مليون درهم في عام 2020 من إجمالي 123 مليون درهم قدمها الصندوق الذراع التمويلي للمؤسسة منذ إنشائها في عام 2002، مما يعكس اهتمام المؤسسة بتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمرارية الأعمال ونموها في مواجهة الجائحة.

وفاز أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعقود بقيمة 896.7 مليون درهم في إطار برنامج المشتريات الحكومية في عام 2020، وقد تجاوزت القيمة الصافية لعقود المشتريات الممنوحة لهم حتى الآن 7.5 مليار درهم.

وبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من خدمات الاستشارات المالية المقدمة من صندوق مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة العام الماضي 536 شركة بينما وصل عدد رواد الأعمال المستفيدين من خدمات التوجيه والتطوير منذ انشاء المؤسسة 42128.

ترويج 532 شركة

وقامت المؤسسة بتقديم دعمها من خلال خدمات الترويج التجاري لتشمل 532 شركة صغيرة ومتوسطة أخرى، بينما بلغت حصيلة المتدربين 11264 شخصًا ضمن مختلف البرامج التدريبية التي قدمتها أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حول التخصصات الجديدة والناشئة لريادة الأعمال بما في ذلك إدارة الأزمات والابتكار.

حاضنات الأعمال

ودعمت خدمة حاضنات الأعمال لدى مركز حمدان للإبداع والابتكار (HI2) التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تمتلك محفظة تضم أكثر من 600 شركة ناشئة مبتكرة، 30 عضوًا بمختلف الحوافز والخدمات. كما شهد العام الماضي زيادة كبيرة في عدد حاضنات الأعمال التجارية ومسرّعات الأعمال المعتمدة من قبل المؤسسة كجزء من ضمان الدعم والتوجيه والمتابعة للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة والمبتكرة.

وقد تم إطلاق 5 منها في عام 2020 من بين 12 حاضنة أعمال تجارية ومسرّعات أعمال معتمدة في دبي في القطاعات التالية، موزعة في جميع المناطق الحضرية في دبي: قطاع التكنولوجيا الرقمية والروبوتات والتجزئة والتصميم والاستدامة والابتكار والجامعات والمدارس والاستثمارات الأجنبية.

وتمكنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رفع مؤشر السعادة المعني بقياس جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين المستفيدين من خدمات المؤسسة إلى نسبة سعادة 90.07% في نهاية عام 2020 مقارنةً ب89.2% في عام 2019.