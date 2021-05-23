شكرا لقرائتكم خبر عن «قحفية وغترة وعقال» على مسرح اليرموك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الفنان الكويتي حسن البلام عن أحدث أعماله المسرحية بعنوان «قحفية وغترة وعقال»، وستعرض على مسرح نادي اليرموك الرياضي بالكويت، وتعتبر عودة للجمهور إلى المسرح بعد انتشار جائحة «كوفيد-19». ونشر البلام عبر «إنستجرام» الملصق الدعائي للمسرحية معلقاً عليها: «حالياً شباك الحجز مفتوح على موقع ايفنتات والعرض على مسرح اليرموك» ونشر في نفس المنشور ملحوظة كتب فيها «العرض للحاصلين على اللقاح فقط».

يشارك في بطولة المسرحية أحمد العونان، زهره عرفات، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، خالد المظفر، محمد الرمضان، عبدالله البدر، وآخرون والعمل من تأليف أحمد العوضي، وإخراج عبدالله البدر.