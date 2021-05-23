شكرا لقرائتكم خبر عن «المنصة» على «نتفليكس» مطلع يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت شبكة «نتفليكس» العالمية يونيو/حزيران المقبل لعرض الموسم الثالث من المسلسل الإماراتي «المنصة»، كأول عمل يعرض على تلك الشبكة في جميع دول العالم، وبالعديد من اللغات. ونشرت عبر قنواتها بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي «البرومو» التشويقي للعمل، والذي ظهر فيه الفنانون: السعودي عبد المحسن النمر، واللبناني مكسيم خليل، والمصري سيد رجب.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانون: أحمد الجسمي، سلوم حداد، ياسر النيادي، منى واصف وآخرون، ومن تأليف هوزان عكو، وإخراج اللبناني رودريجو كريشنار، ومن إنتاج «جيت فيلم».