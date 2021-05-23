شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبدالنور تستكمل «دور العمر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور فيديو قصيراً عبر «إنستجرام» أعلنت خلاله استمرار تصويرها أحدث أعمالها الدرامية «دور العمر» والذي يشاركها بطولته الفنان عادل كرم.

وظهرت عبدالنور بشكل مختلف عن المألوف وصبغة شعر جديدة عليها وكتبت معلقة على الفيديو «أثناء التحضير لشخصيتي في مسلسل دور العمر والمقرر عرضه قريباً عبر تطبيق شاهد VIP، الدور جريء جداً وبه تغير جذري في شخصيتي، لا تنصدموا في الشكل والمضمون».

مسلسل «دور العمر» من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته طلال الجردي، وجابريال يمين، ونوال كمال، ويارا فارس، وتلعب فيه سيرين عبدالنور شخصية فتاة تعاني مشاكل نفسية تنعكس على حياتها اليومية.