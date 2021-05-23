شكرا لقرائتكم خبر عن غباش يبحث التعاون مع سفراء الأردن والعراق وجورجيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمقر المجلس في أبوظبي ـ كل على حدة ـ جمعة عبد الله العبادي، سفير المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق، وباتا كالاندادزي سفير جمهورية جورجيا، بحضور الدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكد صقر غباش، دور البرلمانيين والدبلوماسية البرلمانية والسياسيين في تعزيز التواصل بين الدول والشعوب والحضارات والثقافات، كما تناولت اللقاءات تعزيز علاقات التعاون في شتى المجالات، لا سيما تفعيل التعاون وتنسيق العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والمجالس البرلمانية في الدول الثلاث.

وبحث رئيس المجلس خلال استقباله جمعة عبد الله العبادي تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات كافة، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون في كافة المجالات في ظل الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

كما قدم صقر غباش التهنئة للسفير الأردني؛ بمناسبة منح صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى له؛ تقديراً للجهود التي بذلها السفير الأردني خلال فتره عمله بدولة الإمارات ممثلاً لبلاده، وهنأ غباش، المملكة الأردنية الهاشمية حكومة وشعباً بالذكرى المئوية لتأسيس المملكة، وتمنى للأشقاء الأردنيين دوام الأمن والاستقرار.

وأكد أن المملكة الأردنية الهاشمية لديها مكانة ومحبة خاصة لدى شعب الإمارات منذ تأسيس الدولة، تلك العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين التي أرسى دعائمها الراحلان المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والملك الحسين بن طلال، منذ سبعينات القرن الماضي.

والتقى صقر غباش، مع الدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير العراق لدى الدولة، وتناول اللقاء العلاقات التاريخية التي تربط الإمارات والعراق، وأكد وقوف الإمارات إلى جانب العراق؛ لتمكينه ودعمه من أجل إعادة الأمن والاستقرار في العراق؛ وتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب العراقي الشقيق، مؤكداً رغبة المجلس الوطني الاتحادي في توطيد أوجه التعاون البرلماني بينه وبين مجلس النواب العراقي؛ من خلال تعزيز أوجه التعاون والتنسيق؛ بهدف توحيد المواقف والتوجهات والرؤى حيال مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات والخبرات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث متسارعة وتداعيات؛ من جرّاء انتشار جائحة فيروس كورونا؛ (كوفيد-19).

كما أعرب عن شكر وتقدير المجلس الوطني الاتحادي لمشاركة العراق في معرض إكسبو2020؛ ذلك الحدث العالمي الذي يمثل تظاهرة اقتصادية عالمية بمشاركة أكثر من 190 دولة، وآلاف الشركات والمنظمات والمؤسسات المحلية والعالمية.

والتقى صقر غباش باتا، كالاندادزي سفير جمهورية جورجيا، مؤكداً العلاقات المتنامية التي تجمع البلدين، وأهمية تطوير آفاق التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان في جمهورية جورجيا؛ من خلال عقد لجنة صداقة برلمانية مشتركة.