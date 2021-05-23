شكرا لقرائتكم خبر عن «كليات التقنية».. منارة علمية تدعم الابتكار وريادة الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل كليات التقنية العليا أداء دورها كمنارة علمية ومعرفية داعمة لرؤية الدولة لترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة مع تنفيذها برنامجاً متكاملاً يحفز على الإبداع والابتكار، ويسهم في تطوير الشركات الناشئة وتخريج رواد الأعمال.

وبدأت الكليات جهودها في هذا الصدد مع إطلاق «وثيقة الخمسين» عام 2019، والتي جاء في بندها السادس تحويل مؤسسات التعليم العالي إلى مناطق اقتصادية إبداعية حرة تسمح للطلبة بممارسة أنشطتهم الاقتصادية الإبداعية وتمكن الجامعات من تخريج شركات ورواد أعمال، وكانت كليات التقنية العليا أول مؤسسة تعليم عالي بدولة تعتمد كمناطق اقتصادية إبداعية حرة.

وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن الكليات حريصة على أداء دورها في دعم وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن المناطق الاقتصادية والإبداعية الحرة وفرت منصة مثالية للطلبة والمبدعين من أجل إثراء مهاراتهم، وتنمية قدراتهم وتحويل أفكارهم إلى واقع يقودهم لتأسيس شركات ناشئة متميزة، وكشف أنه منذ بدء البرنامج حتى اليوم تم تبني 78 شركة ناشئة منها 39 شركة تقودها طالبات، وتمكنت 21 شركة من الحصول على تراخيص تجارية والانطلاق للعمل، وحققت إيرادات سنوية خلال العام 2020 بلغت أكثر من مليوني درهم.

وقال الدكتور عبداللطيف الشامسي إن العمل في المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة بدأ مباشرة فور التدشين بتشكيل فريق العمل وتوفير متطلبات عمل هذه المناطق وبناء شراكات، ومن ثم إطلاق برنامج متكامل لتطوير الشركات الناشئة لتشجيع ودعم وتطوير ريادة الأعمال في كليات التقنية العليا، والعمل وفق آلية واضحة ومدروسة، حيث أطلق البرنامج لاستقطاب المشاريع الطلابية في أكتوبر 2019 بمشاركة أكثر من 1227 طالباً وطالبة،

وأوضح أن البرنامج يتضمن أنشطة مختلفة بهدف تمكين الطلبة ليصبحوا رواد أعمال نشطين ومؤسسين للوظائف ومساهمين في نمو وتنويع الاقتصاد المحلي لدولة الإمارات، وذكر أن هذه الأنشطة تشمل «محادثات ريادة الأعمال» وهي منصة معرفية تشاركية حيث يمكن لرواد الأعمال مناقشة رحلتهم في عالم الشركات الناشئة لتزويد الطلبة والمجتمع بنظرة ثاقبة حول القطاع الذي يعملون به،

وأشار إلى أنه تم عقد 4 جلسات ضمن «جلسات الإلهام وتوليد الأفكار»، حيث التقى الطلبة مع خبراء من مختلف الصناعات من خلال حلقة نقاش لتحديد أفضل الفرص لريادة الأعمال في القطاعات مختلفة، وبعد حلقة النقاش يقوم الفريق بمشاورة المشاركين من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات حول كيفية تطوير مفاهيم الأعمال،

وأوضح أنه في العام 2020 تم تنظيم 3 برامج تدريب ضمن «مخيمات تدريبية للشركات الناشئة» بهدف دعم رواد الأعمال لتنمية فكرة أو مفهوم أعمالهم وتحويله إلى شركة ناشئة، كما تم إنجاز دورة ضمن مسرعات الأعمال وجرى خلالها اختيار 10 شركات ناشئة لتطوير مهاراتهم القائمة كرواد أعمال، وأضاف أن فريق المناطق الاقتصادية عقد 35 جلسة ضمن «ركن رائد الأعمال» وهي ساعات مخصصة يمكن لأي رائد أعمال أو أي شخص لديه فكرة تجارية محتملة أن يشارك فيها ويناقش تحدياته مع رواد أعمال أو مهنيين محترفين أو خبراء في قطاع معين.

وكشف مدير مجمع كليات التقنية العليا أن 21 شركة تمكنت من الحصول على تراخيص تجارية والانطلاق للعمل مع فريق عملها الخاص بها، وحققت إيرادات سنوية خلال العام 2020 بلغت أكثر من مليوني درهم.

(وام)