شكرا لقرائتكم خبر عن شابة إيطالية تحطم الرقم القياسي في 50 متراً سباحة صدر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الشابة الإيطالية بينيديتا بيلاتو رقماً قياسياً عالمياً في سباق 50 متراً سباحة صدر لدى السيدات في نصف نهائي بطولة أوروبا للسباحة المقامة في العاصمة المجرية بودابست.

وأنهت ابنة 16 عاماً السباق بزمن 29,30 ثانية لتحطم الرقم القياسي السابق (29,40 ث) الذي حققته الأمريكية ليلي كينغ في العام 2017.

وقالت بيلاتو «لم أعتقد أنني قادرة على تحقيق ذلك الآن. اعتقدت انني قد أحطّم ربما الرقم القياسي الأوروبي ولكن لا العالمي على الإطلاق».

وفي محاولة للحد من التوقعات، أضافت «كلا، لستُ آدام بيتي في سباق الصدر لدى السيدات»، في إشارة الى البطل الأولمبي البريطاني في 100 متر صدر وحامل الرقم القياسي العالمي في 50 و100 متر صدر.

وفي سن 14، فازت بيلاتو بفضية هذه المسابقة خلف كينغ في بطولة العالم عام 2019 في غوانغجو في كوريا الجنوبية، إلا أن سباق 50 متراً سباحة صدر ليس مسابقة في دورة الألعاب الأولمبية، بل مسافتا 100 و200 متر.