شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. وتراجع "قطر" وحيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.04% رابحًا 4.01 نقطة ليغلق عند مستوى 10343.86 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.30% رابحًا 35.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2786.89 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.43% رابحًا 28.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6546.096 نقطة، وتباينت بورصة الكويت، فيما تراجعت بورصة قطر وحيدة.





بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% رابحًا 4.01 نقطة ليغلق عند مستوى 10343.86 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.54% رابحًا 373.21 نقطة ليغلق عند مستوى 24557.23 نقطة، وبلغ حجم التداول 356.7 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 3.91%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.84%، يليه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.4%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.36%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.53%، فيما تراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.03%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.65%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والمرافق العامة بنسبة 0.59%، 0.58%، على التوالي.

وقفز 115 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شاكر" بنسبة 9.96%، ثم سهم "أسترا الصناعية" بنسبة 9.92%، ثم سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.90%، وتراجع 77 سهمًا على رأسها سهم "وفرة" بنسبة 6.60%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 5.44%، ثم سهم "الجزيرة ريت" بنسبة 3.14%، فيما تصدر سهم "شاكر" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 413.7 مليون ريال سعودي.





بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.30% رابحًا 35.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2786.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 279.5 مليون سهم محققة ما قيمته 385.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4716 صفقة لعدد 32 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.86%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.16%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.69%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاعي الاتصالات والسلع بنسبة 0.30%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي التأمين والخدمات بنسبة 0.61%، 0.44%، على التوالي.

وقفز 25 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.36%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 5.15%، وتراجعت 4 أسهم على رأسها سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 9.71%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 0.69%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.3 مليون ورقة بقيمة 100.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.43% رابحًا 28.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6546.096 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 936.336 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 220 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 3239 صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.17%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، ثم قطاع البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.45%، 0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.3%.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 14.94%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 12.9%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 6.25%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 9.87%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 9.77%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 684.5 مليون درهم.





بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.04% رابحًا 0.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1537.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 751.8 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 14.73% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.43%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.28% مدفوعًا بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.58%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 18.85% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.85%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.15% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.46%، وهبط سهما شركة ناس، عقارات السيف بنسبة 10%، 0.62%، على التوالي.





بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحًا 5.71 نقطة ليغلق عند مستوى 6296.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% رابحًا 10.66 نقطة ليغلق عند مستوى 6835.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% خاسرًا 5.73 نقطة ليغلق عند مستوى 5246.13 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.06% خاسرًا 3.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5466.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 473.4 مليون سهم بقيمة 54.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.89%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.24%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.08%، 0.06%، على التوالي، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.09%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.01%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.4% خاسراً 42.43 نقطة ليغلق عند مستوى 10652.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.6 مليون سهم بقيمة 264.9 مليون ريال عبر تنفيذ 5953 صفقة، وتراجع 33 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاعي الصناعات والعقارات بنسبة 0.2%، 0.18%، على التوالي.